'23일 컴백' 원어스, 미니 12집 하이라이트 메들리 공개..글로벌 리스너 정조준

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 원어스가 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 예고,컴백 기대감을 끌어올렸다.

원어스는 지난 18일 오후 공식 SNS 채널을 통해 열두 번째 미니앨범 'FIRST LIGHT : 井(퍼스트 라이트 : 정)'의 하이라이트 메들리를 공개했다.

공개된 영상 속에는 'Runaway(런어웨이)'를 시작으로 타이틀 '눈을 돌리지마', '우연히 너를 만나도', '끝나지 않을 우리 이야기', 'We run for youth(위 런 포 유스)'까지 이번 앨범에 수록된 트랙의 음원 일부가 흘러나오며, 한층 더 다채로워진 원어스의 장르 스펙트럼을 기대하게 만들고 있다.

Advertisement

이뿐만 아니라 이번 신보의 무드를 담은 필름 역시 눈길을 끌며 뜨거운 반응을 얻고 있다. 원어스는 밝은 에너지와 정제된 카리스마를 넘나드는 콘셉트를 소화하며 어떤 모습으로 컴백에 나설지 팬들의 궁금증을 더하고 있다.

타이틀곡 '눈을 돌리지마'는 발이 젖고, 구름이 달을 가려도 손을 놓지 않겠다는 다짐을 "눈을 돌리지마"라는 외침으로 풀어낸 곡이다. 원어스는 함께라면 무엇이든 해낼 수 있다는 확신과 새로운 시작을 향한 약속을 담아, 완전체로 다시 출발선에 선 원어스의 메시지를 더욱 선명하게 전한다.

Advertisement

완성도 높은 기승전결이 돋보이는 앨범으로 완전체 출격을 앞둔 원어스. 그간 대체 불가한 콘셉트의 음악으로 독보적인 정체성을 각인시키며 국내외로 영향력을 확장해 나간 이들이 이번 컴백으로는 어떤 활약을 써 내려갈지 귀추가 주목된다.

Advertisement

한편, 원어스의 미니 12집 'FIRST LIGHT : 井'은 오는 23일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com