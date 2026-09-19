사미자, 60억 용산 집 팔고 '보증금 11억' 실버타운 가나.."마음 편할 것 같아"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 사미자가 초호화 실버타운 입주를 고민했다.

18일 사미자의 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '부모님 노후 준비할 때 필.수.시.청'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 사미자는 남편과 서울에 위치한 초호화 실버타운을 살펴보는 시간을 가졌다. 남편은 사미자에게 3년 전 실버타운 입주를 제안했지만 사미자가 반대했다고 밝혔다. 이에 사미자는 "근데 이젠 내 마음이 슬슬 돌아서고 있다. 오늘 구경한 후 당신이 좋다고 하면 따라갈 수 있다"라며 긍정적으로 말했다.

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이 실버타운은 24시간 케어가 가능한 건강관리 센터, 영화관, 노래방, 북라운지 등 다양한 시설이 갖춰져 있었다. 특히 사미자 부부는 28형을 둘러보고 감탄했다. 보증금은 11억 7천만 원 수준이었고 생활비는 1인 315만 원, 2인일 경우 390만 원이었다.

사미자는 "우리 집의 3분의 1크기지만 알토란같이 돼있다. 처음엔 시큰둥했는데 오고 싶은 욕심이 많이 생긴다"라고 말했다. 이어 "집이 팔리면 전세로 가야겠다고 생각했는데 그럴 필요가 전혀 없다. 이런데로 오는 게 마음이 편할 것 같다"라고 덧붙였다.

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joyjoy90@sportschosun.com