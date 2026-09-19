'오상진♥' 김소영 vs 8살 딸, 옷 가지고 싸우다 결국 오열..."괜히 혼냈나"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김소영이 8살 딸의 확고한 패션 취향에 두 손을 들었다.

19일 김소영은 가족과 주말 나들이를 나선 근황을 전하며 육아 중 겪은 에피소드를 공개했다.

김소영은 "커피가 마시고 싶었던 건데 애들 챙겨서 나오니까 세시 반"이라며 아이들과 함께하는 주말 일상을 전했다.

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그러면서 외출 전 딸과 한바탕 실랑이를 벌였다고 털어놨다. 김소영은 "사실 나오기 전에 좀 실랑이가 있었음. 반팔 반바지 입겠다고 해서"라며 "9월 하순에 누가 반바지를 입냐고 뭐라 했는데 뚜아는 울고, 나와보니 다른 애들도 입고 있어서 괜히 혼냈나 싶고. 어렵다 육아"라고 적었다.

딸의 옷차림을 두고 엄마와 아이 사이에 작은 갈등이 있었지만, 막상 밖으로 나와보니 반팔과 반바지를 입은 또래 아이들이 적지 않았던 것.

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이후 김소영에게는 아이를 키우는 부모들의 공감 어린 메시지가 이어졌다. 한 팬은 "우리 동네 초4 남학생 초겨울에 반팔 입고 지금 고등학생 됐는데 멀쩡하게 잘 컸어요. 냅둬요"라는 메시지를 보냈다.

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이에 김소영은 "그러게요. 제가 더 내려놓아야 할 것 같아요"라며 육아에 대한 생각을 전했다.

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주변 아이들의 옷차림을 살펴보던 김소영은 "반바지 입은 초딩들 천지임"이라며 자신의 판단이 조금은 무색해진 상황을 전했다. 이어 "양말 컬러도 마음에 들지 않..읍읍"이라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

8살 딸 수아가 엄마의 만류에도 자신이 입고 싶은 옷을 직접 고르는 모습은 또래 아이를 키우는 부모들의 공감을 불러일으켰다. 아이의 개성이 커지면서 옷차림 하나에도 부모와 자녀 사이에 의견 차이가 생기는 모습을 솔직하게 털어놓은 것.

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한편 김소영은 2016년 MBC 아나운서 출신 오상진과 결혼했다. 2019년 딸을 출산했으며, 지난 4월 아들을 품에 안으며 두 아이의 부모가 됐다.

shyun@sportschosun.com