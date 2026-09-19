이시영, 9세 子 키 얼마나 작았길래 "성장 주사 권유 충격..1년 새 8cm 커 행복"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이시영이 아들의 성장에 뿌듯함을 드러냈다.

이시영은 19일 자신의 사회관계망서비스에 "한 달 반 동안 또 1cm 큰 이안이. 1년 정말 열심히 먹인 보람이 있는 거 같다. 작년보다 8cm 컸다라는 게 마냥 너무 감사하고 그렇다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에는 이시영의 아들이 키를 재는 모습이 담겼다. 현재 9세인 아들은 한 달 만에 키가 127.5cm에서 128.4cm로 자랐다.

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이시영은 "작년에 이안이랑 키가 비슷하게 작았던 아이스하키를 같이 하는 친구가 있었는데 오랜만에 그 어머님께서 이안이 보더니 훌쩍 커서 진짜 깜짝 놀라셨다는"이라며 뿌듯해했다.

키가 작은 아들에게 키 성장제와 영양제를 열심히 먹였다는 그는 "대학병원에서 성장 주사 추천해 주실 때 (잘 추천 안 하시는 교수님인데 ㅠㅠㅠ) 진짜 충격받았다"며 "지금은 그래도 평균치가 된 것 같아서 그것만으로도 행복하다"고 아들의 성장에 흐뭇해했다.

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한편 이시영은 2017년 9세 연상의 사업가와 결혼해 이듬해 득남했지만, 8년 만에 파경을 맞았다. 이혼 후 냉동 보관 중이던 배아를 이식해 둘째를 임신했으며 지난해 1월 홀로 딸을 출산, 두 아이의 엄마가 됐다.