'백종원♥' 소유진, 엘베에 비친 '믿을 수 없는' 극세사 다리.."어찌된 일이야"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 소유진이 워터파크로 향하던 중 뜻밖의 순간에 자신의 모습을 보고 깜짝 놀랐다.

19일 소유진은 "워터파크 고고"라며 주말 일상을 공개했다.

가벼운 복장으로 외출에 나선 소유진은 엘리베이터 거울에 비친 자신의 모습을 사진으로 남겼다.

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이후 사진 속 자신의 다리를 확인한 소유진은 놀라움을 감추지 못했다.

소유진은 "ㄷㄷ 다리... 어찌된 일이야..."라며 자신의 각선미를 바라본 소감을 전했다.

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평소에도 꾸준한 자기관리를 이어오고 있는 것으로 알려진 소유진은 사진을 통해 늘씬한 각선미를 드러내 눈길을 끌었다. 예상치 못한 자신의 모습에 본인이 직접 놀라는 모습이 웃음을 자아내기도 했다.

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한편 소유진은 2013년 외식사업가 겸 방송인 백종원과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 1남 2녀를 두고 있다. 1981년생인 소유진과 1966년생인 백종원은 15살의 나이 차이가 난다.

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소유진은 현재 MBC '오은영 리포트-결혼지옥'에서 MC로 활약하며 시청자들과 만나고 있다.

shyun@sportschosun.com