박진영, 사이비 의혹에 입 열었다 "신천지 출신 있다고 신천지 아냐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 'JYP' 박진영이 자신이 이끄는 종교 모임 '첫열매들'을 둘러싼 교파 관련 의혹에 직접 입을 열었다.

19일 유튜브 채널 '첫열매들'에는 '박진영 씨 교회 무슨 파예요?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박진영은 "오늘 여기 오신 분 중에 아마 편한 마음으로 여기 오신 분들은 많지 않을 거다. 특히 주변에 교회를 다니시는 분들이 있다면 다들 말리셨을 거다"라고 운을 뗐다.

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그는 "'거기 가면 안돼', '이상한 곳이래', '이단이라더라', '사이비라더라'라는 말을 들었을 거다. 제일 많이 들었을 말이 '무슨 파라고 하더라'일 거다"라며 "결국은 어느 파라는 말이 둘 중 하나다. 뭔가 다른 조직과 연결이 돼 있냐, 이거 아니면 교리적으로 뭔가 똑같은 게 있느냐는 거다"라고 말했다.

박진영은 '첫열매들'이 특정 종교 조직과 연관돼 있는지, 기존 교파 가운데 어느 쪽과 교리가 유사한지를 궁금해하는 시선이 있다는 점을 언급한 것으로 보인다.

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이에 대해 그는 "'첫열매들'이 의외로 족보가 없는 교회가 아니다. 의외로 확실한 근본이 있고 족보가 있는 교회"라며 "어떤 교리, 교파를 구분하는 데 있어 기준은 영생이어야 한다"고 주장했다. 이어 요한복음 5장과 6장, 12장을 근거로 들었다.

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박진영은 "우리 교회에는 천주교 출신, 장로교 출신, 침례교 출신, 신천지 출신 다 있다"며 "우리 교회에 신천지 출신이 있다고 해서 우리 교회가 신천지는 아니지 않나"라고 말했다. 그러면서 "교파는 교리를 보고 구분하는 것이고, 교리는 영생에 대해서 어떻게 설명하는지 보고 구분하면 된다"고 전했다.

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이어 "우리 교회는 영생은 회개한 사람들에 한해서 선물로 받는 신비하고 완전한 믿음을 통해 얻는다고 가르친다"고 덧붙였다.

앞서 박진영은 지난 2018년 한 매체가 그가 구원파 신자이며 관련 집회를 이끌었다는 취지로 보도하면서 종교 관련 의혹에 휩싸인 바 있다. 당시 박진영은 자신이 구원파 신자가 아니라며 해당 의혹을 부인했다.

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이후 2020년 MBC '라디오스타'에 출연해서도 관련 의혹을 거듭 해명했다. 당시 그는 예루살렘을 다녀온 뒤 성경을 본격적으로 공부하기 시작했고, 함께 공부하던 스터디 모임의 규모가 커지면서 현재의 교회로 이어졌다는 취지로 설명했다.

박진영은 "내가 어떤 종교 단체와 관련된 것처럼 보도했는데 전혀 아니었다. 우린 어느 조직과도 관련 없는 지인들로만 구성된 성경 스터디 모임이었다"며 "언론들도 취재해 봤더니 아니었다는 걸 알았는데 아무도 정정 기사는 안 써줬다"고 전했다.

당시 종파에 대한 질문에는 "종파가 없다. 아직도 우리끼리 하는 성경스터디"라고 선을 그었다.