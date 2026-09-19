'문원♥' 신지, 살이 좀 붙었나...앙상했던 얼굴 확 달라졌다 "항시 건강이 최우선"

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 코요태 신지가 이전보다 한층 건강해진 모습으로 근황을 전해 눈길을 끌었다.

19일 신지는 "오늘은 용인 그리고 화성에서 만나요"라며 스케줄을 위해 이동하는 모습을 공개했다.

이날 신지는 화이트 블라우스에 연두빛 레이스 뷔스티에를 매치한 스타일로 화사한 분위기를 연출했다. 밝은 컬러의 의상과 함께 한층 편안하고 건강해 보이는 모습이 시선을 사로잡았다.

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특히 이전보다 밝아진 얼굴빛과 조금 더 살이 오른 듯한 모습이 눈에 띄었다. 한층 생기 있어 보이는 분위기에 팬들의 관심도 이어졌다.

이에 가수 후배인 김수찬은 "항시 안전히 다니셔요"라며 댓글을 달았고 신지는 "우리 수찬이도 항시 안전과 근강이 최우선이여"라고 답해 훈훈함을 자아냈다.

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앞서 신지는 한때 몰라보게 앙상해진 모습이 공개되면서 팬들의 걱정을 산 바 있다. 프로필상 키 164cm인 신지의 체중이 42kg대까지 떨어진 사실이 알려지면서 건강을 우려하는 목소리가 나오기도 했다.

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이후 신지는 꾸준히 PT를 받으며 건강을 위한 관리를 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 이번 근황에서는 이전보다 한층 안정되고 건강해진 모습으로 팬들의 시선을 끌었다.

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한편 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다. 현재 유튜브 채널과 다양한 예능 프로그램을 통해 신혼 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com