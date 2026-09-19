"이미지 안좋은거 알지만"..신정환, '19금·욕설' 판치는 엑셀 방송 15시간 버틴 이유

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 신정환이 식당 운영부터 엑셀 방송까지 현재의 근황을 솔직하게 털어놨다.

지난 15일 유튜브 채널 '휴먼스토리'에는 '신정환 탁재훈의 휴먼스토리 [컨츄리 꼬꼬]' 편이 공개됐다.

이날 신정환은 월매출 1억 원에 달하는 가게를 운영하고 있는 근황을 전했다.

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PD는 신정환의 최근 활동과 관련해 "계속 궁금했던 게 이렇게 방송에 나갔지 않냐. 그때 썸네일이 '잘 나가던 신정환 식당에서 일하는 이유'였다"며 "그런데 그 영상을 보고 '신정환 씨 장사하는 사람 아닌데?', '신정환 씨 엑셀 방송 하던데'라는 댓글이 엄청 많이 달렸다"고 말했다.

이에 신정환은 "사실은 이 식당을 하고 다른 방송을 딱히 하는 게 없다"며 "마침 우연한 기회에 젊은 친구들과 요즘 유행하는 라이브 방송을 할 생각이 없냐고 해서 저를 이렇게 써줬다"고 설명했다.

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이어 "저를 불러주는 곳이 있다는 것에 대해서 흔쾌히 제가 승낙을 해서 열심히 했다"고 덧붙였다.

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PD가 "엑셀 방송 그 이미지를 좋게 보지는 않더라. 그래서 진심으로 한번 여쭤보고 싶었다"고 하자 신정환은 "안 좋아하죠"라고 인정했다.

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신정환은 자신의 방송 활동에 대한 생각도 털어놨다. 그는 "사실은 제가 활동할 수 있는 나이나 시간이 많이 안 남았다고 생각을 한다. 공백기도 길었고 자숙의 시간도 길었기 때문에 늘 영원할 것처럼 이렇게 살았던 그 인생들이 쉬는 기간 동안에 많은 걸 좀 느꼈다"고 말했다.

이어 "그래서 '아 나한테 혹시 새로운 기회나 찬스가 온다면 쓰러지더라도 끝까지 한번 해보자, 뭐든지'라는 생각을 했다"고 밝혔다.

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특히 젊은 세대에게 자신이 낯선 인물이라는 점도 언급했다. 신정환은 "젊은 분들이 사실 저를 많이 모른다. 컨츄리 꼬꼬조차 잘 모른다"며 "그런 분들이 있기 때문에 그래, 그러면 그런 친구들이 요즘 많이 본다는 라이브나 유튜브 채널에 나가서 한번 해보자고 해서 저는 열심히 했다"고 말했다.

라이브 방송에 임하는 자세도 남달랐다. 신정환은 "하루에 13시간, 15시간씩 라이브도 했다"고 전했다.

이어 "많은 분들이 사실은 그런 채널에 대한 이미지가 좀 안 좋다. 신체 노출과 선정적인 그런 욕설하고 이런 방송들이 많았는데, 제가 하고 있는 거는 엔터테이너로서의 그런 라이브 방송을 보여주기 위해서 노력을 하고 있다"고 설명했다.

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그러면서 "보시면 생각보다 '별거 아니네', '그냥 재밌네' 이런 반응들이 많다"고 말했다.

신정환은 과거와 달라진 자신의 태도에 대해서도 이야기했다. 그는 "저를 써주고 저를 불러주는 곳이 있다는 것에 대해서 주어졌을 때 일단 하자는 생각"이라며 "근데 저는 옛날에는 안 그랬다. 매니저분이 뭐 하자고 그러면 일단 '하기 싫어요, 힘들어요, 나중에 하시죠' 좋은 조건의 이런 일들이 많이 들어왔었는데 제가 사실 거부한 게 많았다"고 털어놨다.

이어 "그런 것들을 내가 왜 안 했을까라는 생각이 좀 많이 들어서요. 몸이 조금이나마 건강했을 때 다 해야겠다는 생각을 한다"고 덧붙였다.

한편 신정환은 2010년 필리핀 세부에서 원정도박 의혹이 불거진 뒤 예정된 방송 녹화에 잇따라 불참했다. 당시 팬카페를 통해 현지 병원에 입원한 사진과 함께 뎅기열로 치료를 받고 있다는 취지의 해명을 내놨으나, 이후 도박 사실을 인정하면서 거짓 해명 논란도 불거졌다.

신정환은 상습도박 혐의로 재판에 넘겨졌고 2011년 징역 8개월을 선고받았다. 같은 해 12월 가석방된 이후 오랜 기간 방송 활동에서 사실상 멀어졌다.

shyun@sportschosun.com