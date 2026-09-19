'오상진♥' 김소영, 5개월 아들 '육아 난이도 최하위' 감탄..시끄러운 카페서 이미 꿀잠

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김소영이 남다른 적응력을 보여주는 아들 수호의 근황을 공개해 웃음을 자아냈다.

19일 김소영은 남편 오상진, 딸 수아, 아들 수호와 함께 주말 나들이에 나섰다.

이날 가족과 카페를 찾은 김소영은 많은 사람들로 북적이는 공간에서 아들 수호가 잠을 잘 수 있을지 걱정했다. 카페 안의 소음이 제법 컸기 때문.

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그런데 김소영의 걱정이 무색하게도 수호는 이미 깊이 잠든 모습이었다.

김소영은 "카페가 많이 시끄러워서 수호 못 자겠다라고 말하고 있는데 이미 자고 있는 뚜호"라며 상황을 전해 웃음을 안겼다.

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수호의 무던한 모습은 이번이 처음이 아니다. 앞서 지난 17일 김소영은 "서점 왔는데 뚜호 음소거인 줄"이라며 서점을 찾은 아들의 모습을 공개하기도 했다.

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공개된 영상 속 수호는 낯선 환경에서도 크게 보채지 않고 눈동자만 좌우로 움직이며 주변을 구경했다. 새로운 공간과 사람들 속에서도 담담한 표정을 유지하는 모습이 눈길을 끌었다.

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두 아이를 키우고 있는 김소영의 일상 속에서 수호의 차분하고 무던한 성격이 연이어 공개되면서 보는 이들의 미소를 자아내고 있다.

한편 김소영은 2016년 MBC 아나운서 출신 오상진과 결혼했다. 2019년 딸을 출산했으며, 지난 4월 아들을 품에 안으며 두 아이의 부모가 됐다.

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shyun@sportschosun.com