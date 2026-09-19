김수현, 18개월 만에 국내 무대 섰다..핼쑥해진 얼굴에도 미소는 여전 [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김수현이 사생활 논란 이후 약 1년 6개월 만에 국내 공식 석상에 모습을 드러냈다.

김수현은 19일 오후 부산 연제구 부산아시아드주경기장에서 열린 '2026 더팩트 뮤직 어워즈(TMA)'에 'TMA 인기상' 시상자로 참석했다.

이날 검은색 정장 차림으로 무대에 오른 김수현은 "오늘은 시상자로 이 자리에 서 있지만, 나 역시 K팝을 사랑하는 한 사람"이라고 인사했다. 이어 "우리의 정서와 이야기를 담아내며 성장해 온 K팝은 국경과 언어를 넘어 전 세계 팬들이 함께 즐기고 공감하고 소통하는 하나의 문화가 됐다"라고 말했다.

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김수현은 "그만큼 우리 아티스트와 음악이 가진 힘도 더욱 커졌다는 의미"라며 "지금 내가 시상할 상은 전 세계 팬들의 참여로 완성된 특별한 상이다. 나 역시 영광의 순간을 함께할 수 있어서 기쁘다"고 전했다.

오랜만에 국내 공식 석상에 모습을 드러낸 김수현은 이전보다 다소 마른 모습이었지만 미소를 잃지 않았다. 이후 그는 'TMA 인기상' 수상자인 임영웅에게 직접 트로피를 건넸다.

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한편 김수현은 지난해 3월 고(故) 김새론이 미성년자였던 시절부터 교제했다는 의혹에 휩싸이며 활동을 사실상 중단했다.

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당시 김수현 측은 교제 사실은 인정하면서도 교제를 시작한 시점은 고인이 성인이 된 이후라고 반박했다. 이후 의혹을 제기한 유튜브 채널 가로세로연구소 김세의 대표와 고인의 유족 등을 명예훼손 등의 혐의로 고소했다.

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경찰은 지난 7월 김수현에게 고인의 유족 측이 김수현을 아동복지법 위반 등의 혐의로 고소한 사건을 증거 불충분으로 불송치 결정하고 관련 기록을 검찰에 송부했다. 검찰도 별도의 보완수사나 재수사를 요구하지 않으면서 지난해부터 이어진 관련 수사 절차는 사실상 마무리됐다.

관련 의혹을 제기했던 김세의 대표는 허위사실 적시에 의한 명예훼손 등의 혐의로 구속기소 됐다.

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김수현은 지난 7월 필리핀 일정을 시작으로 해외 활동을 재개했다. 지난달에는 인도네시아 민영방송 RCTI의 창사 37주년 특집 생방송에 스페셜 게스트로 출연해 대표작 '드림하이' OST를 부르는 등 공식 활동을 이어갔다.

이번 시상식을 통해 국내 활동도 재개한 김수현은 오는 12월 5~6일 이틀간 가오슝 내셔널 스타디움에서 개최되는 '아시아 아티스트 어워즈 2026(Asia Artist Awards 2026, AAA 2026)'에도 참석한다.