윤혜진, 비키니 몸매 품평에 일침 "말랐는데 그게 왜요? 굳이 안 해도 될 말"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 엄태웅의 아내이자 국립발레단 수석무용수 출신 윤혜진이 자신의 몸매를 두고 품평한 댓글에 일침을 가했다.

윤혜진은 19일 자신의 사회관계망서비스에 "이제 발리 사진 지겹지. 그래도 생애 첫 혼여행(유학시절 제외)인데 남겨야지!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 핑크색 비키니를 입고 태닝을 즐기는 윤혜진의 모습이 담겼다. 국립발레단 수석무용수 출신다운 탄탄한 근육질 몸매도 시선을 끌었다.

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그러나 이를 본 한 네티즌은 "너무 말랐어요 ㅠㅠ"라는 댓글을 남겼고, 윤혜진은 "네. 저는 말랐어요. 그게 왜요"라고 반문했다. 이어 "근데 사람 몸 가지고 뚱뚱하건 말랐건 품평하는 건 굳이 안 해도 될 것 같아요. 각자 본인 몸 건강하게 잘 챙기시게요. 울지 말고"라며 일침을 가했다.

또 다른 네티즌이 "매력 터진다 정말. 왜 이렇게 예뻐요"라며 칭찬하자, 윤혜진은 "예쁘게 봐주니 예쁜 거고 못 나게 보려면 한없이 못났고. 본인 눈이 예쁜 거예요. 감사합니다"라고 답했다.

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한편 윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 엄지온 양을 두고 있다. 지난달에는 약 10년 만에 발레리나로 무대에 복귀했다.