정준호♥이하정, 자녀 국제학교 위해 100억 저택→주말까지 교육열..."엄마가 미안해"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이하정이 딸과의 단란한 주말 일상을 공개했다.

19일 이하정은 자신의 소셜미디어를 통해 "할머니랑 산책하러 나간 유담이"라며 주말 근황을 전했다.

이하정·정준호 부부의 7세 딸은 세상 행복한 얼굴로 밝게 웃으며 집에서 내려다보는 엄마를 향해 손을 흔들고 있어 보는 이들을 미소 짓게 했다.

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이하정은 아이의 사랑스러운 모습에 미소 지으면서도 "할 건 해야 하기에 계속 잔소리해서 엄마가 미안해"라며 육아하는 엄마의 현실적인 공감을 더했다.

정준호와 이하정 부부는 평소 두 아이의 교육에 진심인 것으로 유명하다. 아나운서 출신인 화려한 커리어 대신 아이들을 위해 '매니저'를 자처하며 바쁜 일상을 보내고 있는 이하정의 케어 아래, 7세 딸 유담 양은 국제학교 재학을 비롯해 바이올린 등 상위 1% 명품 교육을 받고 있는 것으로 알려졌다.

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특히 이들의 교육 열정과 맞물려 과거 정준호가 밝힌 100억대 송도 단독주택도 다시금 화제를 모으고 있다.

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정준호는 과거 방송을 통해 "본집은 서울 대치동에 있고, 첫째 아들에 이어 둘째 딸도 내년부터 인천에 있는 국제학교에 다녀야 해서 미리 집을 지었다"고 밝힌 바 있다. 인천 송도의 한 골프클럽 내에 위치한 이 집은 지하 1층, 지상 2층 규모로 통창 골프장 뷰를 자랑하는 미국식 설계의 100억대 저택으로 큰 주목을 받은 바 있다.

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한편, MBC 아나운서 출신 이하정은 10살 연상의 배우 정준호와 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com