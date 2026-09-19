[SC인터뷰] "류준열 선배 보고 배워"…'들쥐' 박윤호가 느낀 연기의 맛(종합)

사진 제공=이닛엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박윤호(23)가 '들쥐'를 통해 연기의 맛을 제대로 느꼈다.

지난달 28일 공개된 넷플릭스 시리즈 '들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 문재와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 노자, 그리고 형사 순용이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러로, '탄금', '종이의 집: 공동경제구역', '보이스' 등을 연출한 김홍선 감독이 메가폰을 잡았다.

'들쥐'는 공개 2주 차에 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위에 등극하는 쾌거를 누렸다. 최근 스포츠조선과 만난 박윤호는 "한국에서 1위를 한 건 알고 있었는데, 이렇게 비영어권까지 관심을 가져주셨을 줄은 몰랐다"며 "제 인스타그램 계정에도 주로 외국인 팬분들께서 DM(다이렉트 메시지)을 보내주셨더라. 너무 감사하다"고 인사를 전했다.

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작품 공개 이후 가족들의 반응에 대해선 "가족들한테 '들쥐'에서 어떤 역할을 맡았는지 미리 말씀을 안 드렸다. 역할을 설명드리기가 복잡했다. 직접 봐야 더 재밌을 테니 조금만 기다려달라고 말씀드렸더니, 부모님도 '아 이래서 네가 이야기를 안 했구나'하고 공감을 해주셨다. 엄마는 원래 사인 부탁을 잘 안 하셨는데, '들쥐'가 공개되고 나서 더 부탁을 하신다"고 뿌듯함을 드러냈다.

넷플릭스 시리즈 '들쥐' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

박윤호가 연기한 서유민은 문재(류준열)와 과거부터 얽힌 비밀을 품고 있는 인물이다. 오디션을 보고 작품에 합류했다는 그는 "처음에는 그런 반전이 있는 캐릭터인지 몰랐다. 웹툰을 보고 대략적으로만 추측을 했다. 본부장님이 전화를 주셔서 처음 대본을 펼쳐봤는데, 10부 내내 준열 선배와 붙는 장면이 나오더라. 당시 학교에 있었는데, 옆에 있던 친구한테 '나 어떡하냐. 큰일 났다. 못 할 것 같다'고 부담감을 털어놨다. 친구는 너무 부럽다고 좋은 기회이니 잘해보라고 응원을 해줬다. 저도 처음에는 걱정만 됐는데, 그 뒤론 감독님과 선배들과 소통해 가면서 방법을 찾아갔다"고 설명했다.

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이어 시나리오를 읽고 캐릭터에 끌렸던 점에 대해 "제가 기존에 해보지 못했던 캐릭터였다. 유민이라는 캐릭터가 오디션 대본에도 오묘한 매력이 담겨있었다"며 "저도 이걸 읽으면서 더 깊이 생각을 해보게 되었고, 감독님께도 이 친구는 어떤 친구인지 여쭤보고 싶었다"고 전했다.

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류준열과 처음으로 함께 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 박윤호는 "준열 선배는 촬영장에서 엄청 적극적이시고, 매 장면 모니터를 하시면서 스태프 분들과 소통을 이어가셨다. 저한테도 '네가 들쥐랑 같은 인물이니까, 들쥐의 서사를 잘 알고 있어야 한다'고 조언을 해주셨다. 또 선배와 같은 신을 바꿔서 촬영을 하면서 느낀 부분들도 많았다. 저는 대본에 있는 그대로 실행하기 바빴다면, 선배는 자유자재로 캐릭터를 갖고 노시는 것 같았다. 제가 감히 평가하는 건 아니지만, 선배의 그런 점을 보면서 배우고 싶단 생각이 들었다. 오로지 대본에만 의지하는 게 아니라, 제가 캐릭터를 통해 어떤 메시지를 전하고 싶은지, 작가님, 감독님의 의견과 교집합을 찾아보고 싶었다"고 말했다.

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만일 극 중 유민처럼 누군가에게 깊은 원한을 품게 된다면 어떠한 선택을 내릴 것인지에 대해서도 이야기했다. 박윤호는 "유민이가 복수한 모습은 그렇게 좋은 엔딩이 아니었다고 느꼈다. 스스로 망가졌고, 너무 극단적인 선택을 하지 않았나. 저는 제 거를 빼앗기면 마음은 아프겠지만, 그 정도로 저 자신을 몰아붙이진 않을 것"이라고 말했다.

넷플릭스 시리즈 '들쥐' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

신인 배우인 자신을 믿고 기회를 준 김홍선 감독에게도 감사의 마음을 전했다. 박윤호는 "감독님께서 유민이라는 캐릭터를 만들 때 저에게 믿고 맡겨주셨다. 초반에는 말씀을 별로 안 하셔서 '내가 잘하고 있는 게 맞나?'라고 생각했는데, 또 필요한 부분에선 포인트를 말씀해 주셨다. 감독님 덕분에 촬영장 분위기가 굉장히 좋았다. 마지막 촬영 땐 '고생했어'하고 안아주셔서 감동을 받았다"고 회상했다.

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연기뿐만 아니라, 비주얼 변신을 위해 기울인 노력에 대해서도 언급했다. 박윤호는 "유민이가 바닷가에서 민소매를 입고 있는데, 기존 대본에선 상의 탈의를 해야 했다. 그래서 한참 운동도 열심히 하고 관리도 했는데, 다행히 민소매로 바뀌면서 마음이 놓였다"며 "또 매번 교복을 입었는데, 성인 역할을 맡게 되어서 팬 분들도 좋아하셨다"고 흡족해했다.

사진 제공=이닛엔터테인먼트

박윤호는 2023년 U+모바일tv 드라마 '밤이 되었습니다'로 데뷔했다. 이후 '스터디그룹', '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '미지의 서울', '트리거', '프로보노' 등에 출연하며 연기 스펙트럼을 넓혀가고 있다. 신인시절을 떠올린 그는 "친한 친구가 '밤이 되었습니다'에서 처음으로 죽었던 제 모습이 아직도 강렬하게 남아있다고 하더라. 점점 더 성장해서 조금씩 비중 있는 역할로 시청자 분들을 찾아뵐 수 있어서 기분이 좋다"고 말했다.

배우로서 본인이 가진 강점으로는 눈빛을 꼽았다. 박윤호는 "가끔씩 자신 있는 장면을 촬영할 땐 타이트하게 찍고 싶다. 카메라가 가까이 들어올수록 눈이 잘 보여서 제대로 보여주고 싶다는 생각을 많이 한다"고 말했다.

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앞으로 도전하고 싶은 장르에 대해선 "사극을 한 번도 안 해봐서 도전해 보고 싶고, 로맨스도 '미지의 서울'을 해 봤지만, 어떻게 보면 로맨스가 시작되고선 선배들이 연기하시지 않았나"라며 "시청자 분들이 가볍고 따뜻하게 보실 수 있는 작품을 해 보고 싶다"고 바람을 내비쳤다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com