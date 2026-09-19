57세 지상렬, 대선배에 '기회' 운운한 23세 女아이돌에 정색 "몇살인데" (살림남)

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[스포츠조선 김수현기자] 57세 방송인 지상렬이 23세 아이돌의 예상치 못한 발언에 발끈해 웃음을 자아냈다.

19일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 G.C 해머로 변신한 지상렬이 마이티마우스의 신곡 '소주밤' 뮤직비디오 촬영장에 등장하는 모습이 그려졌다.

이날 지상렬은 마이티마우스의 신곡 뮤직비디오에 참여하기 위해 촬영장을 찾았다.

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앞서 "녹음까지만"이라고 선을 그었던 마이티마우스의 당황스러운 반응에도 지상렬은 아랑곳하지 않고 자신을 '원팀'으로 여기며 촬영장 분위기를 주도했다.

그러던 중 마이티마우스는 지상렬에게 뮤직비디오 여자 주인공이 따로 있다고 설명했다. 이들은 "저희 뮤직비디오에 여자 주인공이 있다. 아이칠린의 예주인데, 저희보다 그분의 의사가 중요하다"고 말했다.

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이에 지상렬은 과거 자신이 걸그룹 리센느를 응원했던 일화를 꺼내며 "내가 리센느의 혈을 뚫었다"고 너스레를 떨었다. 당시 지상렬은 리센느를 적극적으로 응원하며 노래와 춤까지 선보인 바 있다.

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잠시 후 뮤직비디오 여자 주인공으로 출연하는 예주가 등장했다. 밝은 비주얼로 등장한 예주는 지상렬의 출연에 대해 "너무 좋은 기회가 되실 것 같다"고 말했다.

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예주의 예상치 못한 말에 지상렬은 곧바로 "올해 나이가 몇 살인데 저한테 기회를 주세요?"라며 발끈했다. 자신이 기회를 얻는 입장으로 표현된 것을 재치 있게 받아친 것.

특히 2004년생인 예주는 올해 23세로, 57세인 지상렬과는 무려 34세 차이가 난다. 두 사람의 '딸뻘' 나이 차이 속에서 나온 예주의 한마디와 지상렬의 즉각적인 반응이 현장을 웃음바다로 만들었다.

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shyun@sportschosun.com