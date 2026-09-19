'블랙핑크 제니'부터 '메릴 스트립'까지 사로잡은 브랜드 총출동, '모스크바 패션 위크' 9월 개막

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[스포츠조선 권영한 기자] 할리우드 명배우 메릴 스트립과 글로벌 스타 블랙핑크 제니의 선택을 받았던 패션 브랜드들이 올가을 모스크바에 집결한다.

영화 '악마는 프라다를 입는다 2'에서 메릴 스트립이 착용한 드레스를 제작한 '솔란젤(Solangel)'을 비롯해, 블랙핑크 제니가 첫 정규 앨범 '루비(Ruby)' 프로모션 촬영에서 착용해 화제가 된 '야니나 쿠튀르(Yanina Couture)' 등 세계적인 셀러브리티들의 사랑을 받는 디자이너들의 컬렉션이 화려하게 펼쳐질 예정이다.

9월 26일부터 10월 1일까지 러시아 모스크바에서 모스크바 패션 위크가 열린다. 전 세계 신진 디자이너들이 모이는 패션 업계의 주요 국제행사로, 밀라노와 런던, 뉴욕에 이어 글로벌 패션 캘린더를 이어간다. 런웨이 쇼와 팝업 스토어를 비롯한 다양한 프로그램에 200개 이상의 브랜드가 참가한다. 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'에서 메릴 스트립이 입은 드레스를 제작한 솔란젤(Solangel)을 비롯해 중국 브랜드 모미웨이(Momiwei), 러시아 브랜드 베레야(Vereja), 야니스 차말리디(Ianis Chamalidy), 자자(Za_Za)가 컬렉션을 선보인다. 스페인, 스리랑카, 튀르키예, 영국, 인도, 미국 등의 디자이너들도 런웨이에 오른다.

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크리스털 장식 이브닝웨어로 알려진 솔란젤은 이레나 소프라노(Irena Soprano)가 설립한 브랜드로, 이번 모스크바 패션 위크에서 새로운 컬렉션을 공개한다. 영화 속 미란다 프리슬리를 위해 제작한 드레스는 브랜드의 최근 대표작 중 하나이며, 그 전에도 레이디 가가와 비욘세를 비롯한 세계적인 스타들이 레드카펫에서 솔란젤의 의상을 선택했다.

컬렉션을 서울에서 생산하는 모스크바 브랜드 신(Shin)도 신규 컬렉션을 선보인다. 한국 전통 의상을 현대적으로 재해석한 퓨전 한복이 브랜드 핵심 라인 중 하나다. 러시아에서 자란 한국계 디자이너 안토니오 신(Antonio Shin)은 자신의 뿌리를 바라보는 관점을 이렇게 설명했다. "우리가 해석한 한복은 남들과 다른 모습을 두려워하지 않고 옷으로 자신의 창의성을 표현하려는 사람들에게 가장 잘 어울리는 데이웨어입니다."

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한국 아티스트와의 작업에 러시아 디자이너 브랜드가 등장하기도 했다. 블랙핑크 제니는 첫 정규앨범 '루비(Ruby)'의 티저 영상과 포토북, 포토카드 등 프로모션 촬영에서 야니나 쿠튀르(Yanina Couture)의 의상을 착용한 바 있다. 해당 드레스는 2024 봄·여름 '피닉스(Phoenix)' 라인의 제품이다. 율리아 야니나(Yulia Yanina)가 설립한 이 패션 하우스는 파리에서 쿠튀르 컬렉션을 선보이며 오트 쿠튀르 캘린더에 이름을 올린 러시아 브랜드 가운데 하나다.

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모미웨이는 중국을 대표해 모스크바 패션 위크에 참가한다. 브랜드 설립자이자 디자인 디렉터인 산웨이(Shan Wei)는 중국국제패션위크의 신진 디자이너 지원 프로그램 '10+3 쇼룸(10+3 SHOWROOM)'에 참여했다. 모미웨이는 지난 9월 베이징에서 '라이트 시퀀스(Light Sequence)' 컬렉션을 선보이며 간결한 실루엣과 수작업 디테일로 전통 미학을 현대적으로 재해석했다. 이번 모스크바에서는 샹윈사(香雲紗) 실크에 벨벳과 아세테이트를 결합한 의상을 선보인다. 부드러운 드레이핑과 수작업 디테일을 통해 전통 소재가 어떻게 현대적인 옷장 안으로 들어올 수 있는지 보여주는 시도다. 브랜드에게 이번 패션 위크 참가는 러시아 시장과 국제 패션 업계에서 존재감을 확보하는 기회이기도 하다.

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모스크바 패션 위크를 찾는 해외 패션 업계 전문가 중에는 온타임쇼(Ontimeshow)의 설립자 구예리(Gu Yeli)도 있다. 온타임쇼는 상하이 최대 규모의 트레이드 쇼 가운데 하나로, 상하이 패션 위크 기간 디자이너와 쇼룸을 소개해왔다. 이번 방문의 목적은 모스크바 패션 위크 프로그램에서 새로운 디자인 인재를 발굴하는 것이다. 구예리는 "앞으로의 프로젝트에서 러시아 디자이너들과 협업할 기회가 크다"며 "러시아 디자이너와의 협업은 플랫폼에 다양한 디자인 스타일을 더하고, 양측 패션 산업의 교류와 발전을 촉진할 수 있다"고 말했다.

해외 업계 인사들과 함께 모스크바 패션 위크에서 가장 어린 참가자들도 무대에 오른다. 미하일 니콜스키(Mikhail Nikolsky)가 열한 살에 설립한 브랜드 3ds가 대표적이다. 현재 열네 살인 이 디자이너의 컬렉션은 미니멀리즘과 여유로운 실루엣에 자연에서 가져온 모티프와 소재의 질감을 더한 것이 특징이다. 3ds는 10월 8일부터 12일까지 열리는 상하이 패션 위크 공식 트레이드 쇼 모드 상하이(MODE Shanghai)에도 참가한다.

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런웨이 쇼 외에도 모스크바 패션 위크 프로그램에는 독립 브랜드가 참여하는 팝업 스토어와 패션을 다룬 단편영화를 상영하는 국제영화제 월드 패션 쇼츠(World Fashion Shorts)가 포함된다. 영화제에는 세계 각국에서 작품이 출품됐다. 상영 프로그램에는 한국을 비롯해 필리핀, 아르헨티나, 브라질, 그리스, 러시아, 멕시코, 미국의 단편영화가 오른다.

한편, 브릭스+ 패션 서밋은 9월 28일부터 30일까지 모스크바에서 열린다. 제조사와 리테일 기업, 투자자, 디자이너, 업계 협회 대표들이 모여 국제 시장에서의 브랜드 성장 전략과 소비 행태 변화, 패션 산업의 인공지능 활용을 논의한다.

권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com