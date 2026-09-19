지상렬, 16살 연하♥신보람과 또 결별설..."보람씨 어떡하냐" 영탁 걱정 (살림남)

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[스포츠조선 김수현기자] 57세 지상렬이 가수 활동에 남다른 열정을 쏟는 가운데, 공개 열애 중인 신보람과의 결별설이 방송에서 다시 언급됐다.

19일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 지상렬이 가수 G.C 해머로 변신해 마이티마우스의 신곡 '소주밤' 작업에 참여했다.

이날 지상렬은 가수로서의 욕심을 드러내며 음악 활동에 남다른 열정을 쏟았다.

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이를 지켜본 은지원은 "지금 보니까 결과물이 너무 좋다. 진짜 지상렬 이름을 버리는 거 아니냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

그러자 영탁은 지상렬의 연인 신보람을 언급하며 "그럼 보람 씨 어떡하냐"고 걱정했다. 이에 은지원 역시 "우리가 보람 씨를 만나볼까? 무슨 생각이신지"라고 말하며 지상렬의 음악 활동에 지나치게 몰입한 모습을 의심했다.

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이에 최근 불거진 지상렬 신보람의 결별설이 다시 언급됐다.

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앞서 방송에서도 은지원은 마이티마우스 피처링에 집중하는 지상렬을 보며 "지금 두 달째다. 보람 씨와는 헤어졌나? 여기에 미쳐 있다"라며 농담 섞인 결별설을 제기한 바 있다.

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하지만 박서진은 "보람 누나를 위해 노래한다고 했다"며 결별설을 일축했다. 방송 자막에도 "오해 금지. G.C 해머 활동도 보람을 위해서"라는 내용이 등장해 눈길을 끌었다.

지상렬의 음악 활동이 결별설의 이유가 아니라 오히려 연인 신보람을 위한 것이었다는 반전이 전해진 셈이다.

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한편 지상렬은 16세 연하 쇼호스트 신보람과 공개 열애 중이다.

shyun@sportschosun.com