''X'의 청첩장을 받는다면?' 왓더퓸, 247과 더현대서울 팝업스토어 23일까지

사진제공 24/7

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[스포츠조선 권영한 기자] 옷과 향이 만났다.

오르락컴퍼니의 프래그런스 브랜드 '왓더퓸(WHAT THE FUME)'이 코오롱FnC의 라이프스타일 브랜드 '247'과 함께 23일까지 더현대서울 지하 2층 센트럴 팝업존에서 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업은 두 브랜드가 함께 기획한 향수와 의류를 한 공간에서 소개하기 위한 자리다. 방문객이 협업 향수를 직접 시향하고 티셔츠를 함께 살펴보며, 제품에 담긴 두 브랜드의 메시지를 경험할 수 있도록 구성했다.

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현장에서는 협업 향수 'WELL WITH ANYTHING'과 프린팅 티셔츠 4종을 선보인다. 'WELL WITH ANYTHING'은 247이 제안하는 '일상의 기본'을 왓더퓸의 시선으로 해석한 향수다. 프린팅 티셔츠에는 왓더퓸의 브랜드 메시지를 담았다.

왓더퓸은 'DON'T SAY IT, SPRAY IT'이라는 슬로건 아래 일상 속 다양한 상황을 향으로 표현한다. '손님이 온다'처럼 특정한 장면을 제품명과 향으로 연결하며, 향수와 디퓨저를 중심으로 제품을 전개하고 있다. 상황에서 출발해 향을 기획하고, 고객이 자신의 일상에 비추어 제품을 선택할 수 있도록 제안하는 것이 브랜드의 특징이다.

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행사 기간에는 현장 방문객을 대상으로 팝업스토어 전용 구매 혜택을 제공한다.

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올해 1월 론칭한 왓더퓸은 갤러리아백화점과 더현대서울 등 주요 백화점에서 팝업을 운영하며 고객과 만나왔다. 더현대서울 비클린에서는 2026년 1~2월 팝업 매출 합산 1위, 5월 동기간 팝업 매출 1위, 7~8월 팝업 매출 합산 1위를 기록했다.

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지난 9월 1일에는 갤러리아백화점 광교점에 정식 매장을 오픈했다. 팝업과 상설 매장 운영을 병행하며 고객이 브랜드의 향을 직접 경험할 수 있는 공간을 확대하고 있다.

왓더퓸 관계자는 "이번 247과의 협업 팝업은 왓더퓸의 향과 메시지를 의류와 함께 선보이는 자리"라며 "더현대서울을 찾는 고객들이 두 브랜드가 함께 준비한 상품을 직접 경험하며 각자의 일상에 어울리는 옷과 향을 만나보시길 바란다"고 전했다.

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권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com