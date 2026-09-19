'32세' 박서진, 母 불륜 의심했나...수상한 변화에 현장 미행 "장선생이 누구야" (살림남)

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 박서진의 어머니가 평소와 달라진 모습으로 외출에 나서 가족들을 긴장하게 했다.

19일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 평소와 확연히 달라진 박서진 어머니의 모습이 공개됐다.

이날 박서진은 평소 무채색 계열의 의상을 즐겨 입던 어머니가 화사한 레드 티셔츠를 입고 화장까지 한 채 집을 나서는 모습을 보고 깜짝 놀랐다. 심지어 어머니는 외출하면서 행복한 듯 춤까지 추는 모습을 보였다.

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아버지는 "난 어디 갔는지 모른다. 약속 있겠지"라며 대수롭지 않게 넘겼지만, 박서진과 박효정은 달랐다. 두 사람은 "엄마가 요즘 이상하긴 해"라며 어머니의 행동을 유심히 지켜봤다.

박효정이 어디 가느냐고 물어도 어머니는 제대로 답하지 않았다. 이에 박서진은 아버지를 향해 "방심하다 댐 무너진다. 사람이 갑자기 안 하던 걸 하면 이유가 있다"고 말하며 의미심장한 경고를 건넸다.

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여기에 박효정이 "아까도 '네~ 장선생님~' 하면서 가더라"며 어머니의 말투를 흉내 내면서 분위기는 더욱 묘해졌다.

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아버지는 처음에는 아내를 굳게 믿었다. 그는 "네 엄마는 어디 내다놔도 그런 짓 안 한다. 괜찮다"며 자신만만한 모습을 보였다.

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그러나 가족들이 계속해서 어머니의 행동을 이상하게 지적하자 아버지도 점차 흔들리기 시작했다. 그는 "아내를 내가 처음에는 믿었는데 자꾸 옆에서 옆구리를 찌르니까 긴가민가했다. 처음엔 정신을 못 차렸고 나중에는 짜증스러웠다"고 털어놨다.

이를 지켜보던 이요원은 "자꾸 옆에서 부추기니까 없던 의심도 생길 수 있다"고 공감했다.

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결국 가족들은 어머니를 직접 미행해보기로 했다. 박남매는 불안해하는 아버지를 데리고 집을 나섰고, 박서진은 "아무래도 의심된다고 의심하는 것보다는 확실하게 보고 싶어서 미행하기로 했다"고 설명했다.

긴장감 속에서 가족들이 확인한 어머니의 행선지는 뜻밖의 장소였다. 어머니가 도착한 곳은 바로 파크골프장이었다.

그동안 가족들의 궁금증을 키웠던 '장선생님'의 정체도 밝혀졌다. '장선생님'은 어머니에게 파크골프를 가르치는 강사였던 것.

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어머니는 가족들에게 이 사실을 알리지 않은 이유에 대해 "말하면 뭐 하냐. 아빠는 일절 운동에 관심이 없는데"라고 설명했다.

결국 '장선생님'을 둘러싸고 커졌던 가족들의 의심은 파크골프라는 반전으로 일단락됐다. 평소와 다른 어머니의 모습에서 시작된 한바탕 소동이 웃음과 반전을 동시에 선사했다.

shyun@sportschosun.com