'별♥' 하하, 세 자녀 향한 미안함에 울컥 "일주일간 얼굴도 못 봐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 하하가 바쁜 스케줄로 자녀들과 시간을 보내지 못한 미안함을 털어놨다.

19일 MBC '놀면 뭐하니?'는 '[뭔데 뭔데! 이게 무슨 난리고] 쩐의 전쟁 가발을 벗은 뒤 이야기…난리 전야제'라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 하하는 주변에서 바쁜 스케줄을 걱정하자 "이번 주에 애들 얼굴도 못 봤다"고 털어놨다. 이어 "우리 애들 잘 크고 있는 거냐"고 물어 웃음을 자아냈다.

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또 하하는 거울을 들여다보며 "탈모약을 먹는데도 머리카락이 얇아진다. 다 끊어졌다"고 부쩍 가늘어진 머리카락을 걱정하며 한숨을 내쉬었다.

이후 하하는 허경환, 주우재와 대화 도중 자녀들과 많은 시간을 보내지 못하는 데 대한 미안함을 다시 한번 드러냈다. 그는 "오랜만에 지방에 갔다가 새벽 3시에 들어왔다. 애들 자는데 문을 열고 들어갔다. 그런데 애들이 너무 커져 있더라"고 말했다.

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이어 "그게 울컥했다. 이렇게 바쁘게 살아서 뭐 하나 싶더라. 아이들과 추억을 더 쌓아야 하는데"라며 안타까워했다.

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하하는 주우재, 허경환과의 여행 약속을 선뜻 잡지 못한 이유도 밝혔다. 그는 "아빠가 되면 너희도 알겠지만 책임감이 너무 막중해서 쉽게 무언가를 결정할 수가 없다"며 가장으로서 느끼는 무게를 털어놨다.