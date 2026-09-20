살 바짝 뺀 유연석, 잘생겨진 얼굴 이유 있었다..."먹고 싶어도 살 찌니까 참아"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 유연석이 촬영을 마친 뒤 즐기는 소소한 '퇴근 루틴'을 공개했다.

지난 19일 유연석의 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'에는 '저 이만 퇴근하겠습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 유연석은 하루 일과를 마친 뒤 시원한 맥주 한 잔으로 하루를 마무리했다.

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유연석은 맥주를 한 모금 마시며 깊은 여유를 만끽했고, 이내 행복한 미소를 지어 눈길을 끌었다.

그는 "촬영 끝나고 집에 오면 뭔가 시원한 걸 먹고 싶은데, 다음 날을 생각하면 소주를 먹기에는 외롭다"고 말했다.

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이어 "혼자 과자에 깡소주를 먹으면 외로운 느낌이다. 그래서 맥주 한 잔을 맛있게 먹는다"고 자신의 혼술 취향을 털어놨다.

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안주에 대해서도 소박한 취향을 공개했다. 유연석은 "치킨도 괜찮은데 헤비하니까 딱 과자 하나 해서 먹는다"며 "닭다리 스낵 몇 개에 한 캔 먹는다"고 말했다.

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하지만 촬영 기간에는 맥주를 마음껏 즐기기 어렵다고. 살이 찔까 걱정하는 유연석은 실제로 슬림한 몸매를 유지하고 있었따.

유연석은 "촬영 중에는 맥주를 여러 잔 먹으면 살찌니까 못 먹는 거지"라며 아쉬움을 드러냈다. 그러면서 "여러 잔 먹으면 너무 좋지. 여러 잔 먹을 수 있다. 그런데 살찌니까"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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촬영과 체중 관리를 위해 맥주를 절제하면서도, 퇴근 후 즐기는 맥주 한 캔에는 남다른 만족감을 드러낸 유연석의 모습이 눈길을 끌었다.

shyun@sportschosun.com