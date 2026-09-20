'66세' 이미숙, '황혼 재혼' 질문에 의미심장한 답변..."잘 모르겠다, 별걸 다 물어봐"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이미숙이 자신의 연애관과 관련한 질문에 솔직한 반응을 보이며 웃음을 안겼다.

지난 18일 이미숙의 유튜브 채널에는 '추석엔 이미숙식 만두. 얼큰하게 빚고 신나게 놀았습니다!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이미숙은 만두를 빚으며 이야기를 나누던 중 평소보다 한층 철저해진 피부 관리에 대한 질문을 받았다.

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PD가 "요즘 피부 관리 많이 하시네요"라고 묻자 이미숙은 "그래야 되지 않겠냐. 어쩌면 다시 또 제2의 인생을 살 수도 있고"라고 답했다.

이에 PD는"뭘 바라시는 거죠?"라고 재차 물었고, 이미숙은 "바라는 것 없다"고 선을 그으면서도 "열심히 관리하다 보면 뭔가 끝이 있지 않을까요?"라고 의미심장한 말을 남겼다.

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이어 PD가 "운명의 상대를 기다리시는 거냐"고 묻자 이미숙은 "그런 것 같지는…"이라며 말을 흐렸다. 잠시 생각하던 그는 결국 "뭐, 모르겠다"고 솔직하게 답했다.

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그러자 이미숙은 갑자기 "왜 내가 너한테 그런 얘기를 해야 되니? 별걸 다 물어본다""라고 반응해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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하지만 PD는 아랑곳하지 않고 "욕심도 과하시다""라며 계속해서 이미숙을 도발했다. 이후 PD가 "대본이 있었다. 사실 아니다"라고 해명하자 이미숙은 "미친 것들이네"라고 받아치며 또 한 번 웃음을 자아냈다.

한편 이미숙은 1987년 성형외과 전문의와 결혼했으며, 약 20년간의 결혼 생활 끝에 이혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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shyun@sportschosun.com