박세리, 초호화 타운하우스 이사..영화관→최첨단 테라스 "미국 집 같아" ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박세리가 새로 이사한 타운하우스에서 초호화 집들이를 열며 남다른 스케일을 자랑했다.

19일 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 방송 말미에는 박세리의 성대한 집들이 현장이 공개됐다.

최근 타운하우스로 이사한 박세리는 지하 1층에 마련된 영화관부터 파고라가 설치된 2층 테라스까지 새집 곳곳을 공개했다. 또한 거실 바닥에는 대리석이 깔려 있어 고급스러운 분위기를 더했다. 이를 본 이영자는 "미국 집 같다"며 감탄했다.

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바깥 풍경을 감상하며 여유를 즐기던 박세리는 이내 집들이 준비로 분주해졌다. '큰손 리치 언니'답게 각종 치즈와 초대형 얼음까지 마련한 그는 푸짐한 홈파티 한 상을 차렸다.

특히 대왕 갈비찜을 애피타이저로 내놓은 데 이어 메인 요리로 최고급 1++ 한우를 준비해 모두를 놀라게 했다. 엄청난 음식의 양을 본 이영자는 "양으로 따지면 500만 원"이라며 입을 다물지 못했다.

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집들이를 마친 박세리는 매니저들과 한껏 꾸민 채 외출에 나섰다. 수고한 매니저들을 위해 63빌딩 꼭대기에서 불꽃축제를 관람할 수 있는 자리를 마련한 것. 박세리가 준비한 통 큰 선물에 출연진도 놀라움을 감추지 못했다.