"눈빛 완전 스윗" 태양, 바쁜 일정에도 ♥민효린과 단둘이 '맛집 데이트'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 빅뱅 태양과 배우 민효린 부부가 결혼 8년 차에도 변함없는 애정을 과시했다는 데이트 목격담이 전해졌다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 태양·민효린 부부를 한 식당에서 목격했다는 글이 올라왔다.

글쓴이는 "오늘 한남동 가서 친구들이랑 밥 먹었는데 룸에서 태양이랑 민효린이 점심을 먹고 있었다"라고 전했다.

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이어 "앨범 내고 바쁠 텐데 와이프랑 맛집 데이트. 눈빛도 완전 스윗. 태양 그는 대체.."라며 태양의 사랑꾼 면모에 감탄했다.

다른 네티즌들도 부부의 목격담을 전했다. 한 네티즌은 "고양콘 끝난 다음 날 카페에서 자녀, 민효린과 시간 보내고 있는 모습 봤다고 지인이 알려줬다. 대체 그는.."이라며 바쁜 일정에도 가족과 함께하는 태양의 모습에 놀라워했다.

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또 다른 네티즌은 "남산공원에서 자주 보는데 부부 사이가 정말 좋아 보인다"고 전했다. 이 밖에도 "아이가 어릴 때는 키즈카페에도 자주 데리고 왔다", "나도 부부를 봤는데 편안해 보였다" 등의 목격담이 이어졌다.

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앞서 태양은 지난달 유튜브 채널 '뜬뜬'에 출연해 가정에 충실한 일상을 공개한 바 있다.

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당시 태양은 하루 일과를 묻자 "아주 심플하다. 작업하고 일하는 것 외에는 가정에 충실하다"며 "원래 집돌이였고 거의 집에서 모든 것을 다 한다"고 밝혔다. 함께 출연한 대성도 "형은 육아 때문에"라고 덧붙이며 태양의 가정적인 면모를 전했다.

한편 태양은 2018년 배우 민효린과 결혼해 2021년 아들을 품에 안았다.