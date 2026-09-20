태진아 "♥아내 휠체어 태워 다녀...치매 진행 1년째 멈춘 상태" ('밴라이브')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 태진아가 7년째 치매로 투병 중인 아내 이옥형 씨의 병세에 대해 진행이 꺾인 상태가 약 1년째 유지되고 있다며 감사한 마음을 전했다.

19일 공개된 TV CHOSUN 신규 디지털 음악 콘텐츠 '밴라이브'에는 태진아가 게스트로 출연했다.

이날 태진아는 아내 이옥형 씨의 현재 상태에 대해 "치매 진행이 멈췄다. 진행이 꺾인 상태가 거의 1년째 이어지고 있어 너무 감사하다"고 밝혔다.

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태진아는 아내와 외출할 때 직접 휠체어를 밀며 곁을 지키고 있다고 전했다. 그는 "방송국 같은 곳에 함께 가면 내가 휠체어를 태워서 다닌다"며 "그런데 요즘은 아내가 밖에 나가는 것을 별로 좋아하지 않는다"고 말했다.

이어 "올여름은 특히 너무 더워서 데리고 다니지 못했다"며 "이제 가을이 되면 다시 함께 외출하려고 한다"고 덧붙였다.

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아내를 향한 깊은 애정도 드러냈다. 태진아는 "그 사람은 나에게 모든 것을 받을 권리가 있는 사람이고, 나는 그 사람에게 무엇이든 다 해줘야 할 의무가 있다"고 강조했다.

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태진아는 아내와의 러브스토리도 직접 공개했다. 그는 "1981년 8월 미국에서 만났다. 그때 나는 완전 거지였다. 김포공항에서 45달러를 바꿔서 갔는데 비행기표도 돈이 없어서 가는 것만 샀다. 돈 벌 수 있다고 해서 아메리칸드림 때문에 간 거였다"며 "미국에 가서 아내를 6개월 이상 따라다녔다. 괜히 집 앞에 가서 쳐다보기도 했다"고 회상했다.

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이어 "그러는 와중에 한국에서 어머니가 돌아가셨는데 표도 없으니까 못 갔다. 동생이 장례 치른 사진을 보내줬는데 그걸 보고 많이 울었다. 그때 옥경이한테 '나 같은 거지 누가 좋아하겠냐. 그런데 사진이라도 한 번만 마지막으로 봐달라'고 했다"고 전했다.

태진아는 "아내가 사진을 봤는데 그때 내가 너무 우니까 '만나줄 테니까 그만 좀 울어라'라고 해서 만나게 됐다"고 설명했다.

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그러면서 "이후 이루를 낳고, 내 옆에 계속 있었다. 내 영어도 가르쳐주고 미국에서 길거리 행상도 같이했다"며 고마움을 표현했다. 이어 "오늘날 내가 이렇게 잘됐는데 뭐든지 해줘야 되지 않겠느냐"고 덧붙였다.

한편 태진아는 1981년 이옥형 씨와 결혼, 슬하에 두 아들을 뒀다. 차남 이루는 가수 겸 배우로 활동 중이다.