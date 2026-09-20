"죽은 애 사진 왜 가져와" 최예나, 소아암 투병 생사 오간 과거 고백 ('전참시')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 최예나가 어린 시절 소아암으로 생사가 오갔던 사연을 털어놨다.

지난 19일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서는 최예나의 일상이 공개됐다.

이날 최예나의 어머니는 딸의 집을 찾아 밥을 챙겨주며 "많이 바쁠수록 건강을 챙겨야 한다"라며 잔소리했다. 어머니의 잔소리 이유는 최예나가 어린 시절 큰 병을 앓았던 것.

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최예나는 "아기 때 소아암에 걸렸다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 그는 "네 살 때 생사가 오갔다"라면서 "너무 많이 아파서 병원에서 가망이 안 보인다고 했다"라고 당시 상황을 전했다. 이어 "부모님이 무당에게 내 사진을 들고 갔는데, 사진 보자마자 '무슨 죽은 애 사진을 가지고 오냐'고 던졌다더라"면서 "그때 엄마, 아빠가 어떻게든 살리겠다고 항상 애지중지 키웠다. 몸이 엄청 약했다"라고 말했다.

또한 최예나는 "금쪽이 느낌으로 천진난만하게 지내다가 다리 다쳤는데 병원에서 못 걷는다고 했었다"라면서 "엄마가 그 이야기를 듣고 나를 대중탕에 데려가 큰 탕에 던졌다. 살려면 움직여야 하지 않나. 그리고 한 달 뒤 걸었다"라고 회상했다.

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그는 "살 수 없었던 운명을 부모님이 살려줬다고 생각을 한다"라며 부모에 대한 각별한 마음을 드러냈다. 이를 들은 전현무는 "엄마가 잔소리가 심해지는 이유가 있다"라고 했다.

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최예나는 "부모님의 속을 많이 썩였다 보니까 너무 죄송했다"라면서 "그때부터 진짜 무조건 잘되고 성공해서 어떻게든 효도해야겠다는 생각을 갖고 진짜 열심히 활동하다 보니까 요즘 많이 행복해하신다"라면서 웃었다.

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실제로 최예나는 부모님을 위한 통 큰 효도도 이어가고 있었다. 최예나는 "집이랑 엄마 차를 바꿔드렸고, 이번에 아빠 차도 바꿔드릴 예정"이라고 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com