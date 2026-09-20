심진화, 정형돈 덕에 피한 '독일 총기 난사' 사건..."화장실 가자마자 총성 들려" ('동치미')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 심진화가 정형돈의 남다른 화장실 습관 덕분에 독일 총기 난사 사건을 피할 수 있었던 아찔한 일화를 공개했다.

지난 19일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 심진화가 출연해 정형돈 부부와 함께했던 독일 여행 당시를 떠올렸다.

이날 심진화는 "정형돈 씨 부부와 친하다. 부부 동반으로 독일로 여행을 갔다"라고 밝혔다.

Advertisement

그는 "맥주 축제가 열린 뮌헨에 도착했다"라면서 "나는 빨리 가고 싶은데 정형돈 씨가 어디에 도착하면 화장실에 간다. 또 화장실에 들어가면 그렇게 안 나온다"라고 말해 웃음을 안겼다.

축제를 빨리 즐기고 싶었던 심진화는 쇼핑몰 화장실 사용을 제안했지만, 정형돈은 오직 숙소 화장실을 고집했다고. 심진화는 "그럼 시간이 얼마나 낭비되냐. 스트레스가 너무 많이 쌓였다"라면서 당시에는 정형돈의 행동이 답답하게만 느껴졌다고 털어놨다.

Advertisement

그런데 숙소에 도착한 직후 상황은 급변했다. 심진화는 "숙소로 들어왔는데 갑자기 비명이 들리더니 총소리가 났다"라며 "창가를 봤는데 구름떼처럼 사람들이 몰려왔다"라면서 당시 눈앞에서 벌어진 상황을 설명했다.

Advertisement

당시 심진화 일행이 머물던 곳 인근에서 2016년 독일 뮌헨 총기 난사 사건이 발생했다.

Advertisement

심진화는 "그 자리에 있었던 거다"라며 아찔했던 당시를 떠올렸다. 그는 "정형돈의 화장실 덕분에 우리가 살았다. 만약 (정형돈이)화장실 간다는 말을 안 했으면 우리는 그 현장에 바로 있었다"라며 "이후에 정형돈에게 '오빠 마음껏 화장실 가라'고 했다. 우리 생명의 은인"이라고 전해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com