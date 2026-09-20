박보영 맞아? '뽀블리' 지우고 확 달라졌다…파격 쇼트컷 변신

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박보영이 기존의 사랑스러운 이미지를 벗고 색다른 매력을 드러냈다.

박보영은 19일 자신의 SNS에 패션 매거진 W코리아와 주얼리 브랜드 쇼파드 계정을 태그하며 여러 장의 화보 및 비하인드 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 박보영은 그동안 대중에게 익숙했던 단정하고 사랑스러운 분위기와는 사뭇 다른 모습으로 시선을 사로잡았다.

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특히 짧게 자른 헤어스타일이 강렬한 인상을 남겼다. 앞머리를 내린 쇼트 헤어부터 목선을 드러낸 짧은 스타일링까지 소화하며 한층 시크하고 성숙한 분위기를 완성했다.

스타일링 역시 과감했다. 박보영은 어깨와 쇄골 라인이 그대로 드러나는 튜브톱에 블랙 팬츠를 매치하는가 하면, 몸에 밀착되는 블랙 슬리브리스 차림으로 이전과는 다른 분위기를 연출했다. 여기에 또렷하게 강조한 아이 메이크업과 주얼리를 더해 세련된 매력을 극대화했다.

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또 다른 사진에서는 긴 머리를 깔끔하게 넘긴 채 화려한 목걸이와 반지를 착용했다. 토마토를 소품으로 활용한 사진에서는 장난기 어린 표정까지 더해 화보의 독특한 분위기를 살렸다.

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무엇보다 이번 사진은 박보영에게 따라붙었던 '뽀블리' 이미지와 상당한 간극을 보여 눈길을 끈다. 귀엽고 동안인 외모로 오랫동안 사랑받아온 박보영이 짧은 머리와 과감한 의상, 강렬한 표정 연기로 새로운 얼굴을 꺼내 보인 것.

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공개된 게시물에는 국내외 팬들의 반응도 이어졌다. 팬들은 "언니 너무 예뻐요", "이미 멋지지만 더 멋진 대배우", "이런 느낌의 캐릭터로 드라마나 영화 하는 것도 보고 싶어요" 등의 댓글을 남겼다.

한편 박보영은 올 상반기 공개된 디즈니+(플러스) 오리지널 시리즈 '골드랜드'에 출연해 열연을 펼쳤다.

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olzllovely@sportschosun.com