제시카, 소시 탈퇴 12년 만에 국내 무대 섰다…박명수와 '냉면' 재회

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[스포츠조선 이지현 기자] 박명수와 제시카가 17년 만에 '명카드라이브'로 다시 뭉쳤다. 특히 제시카가 오랜만에 국내 무대에 올라 더욱 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

19일 경주시민운동장에서 열린 '2026 무한도전 Run in 경주'에서는 레이스를 마친 참가자들을 위한 특별 공연이 펼쳐졌다. 박명수를 비롯해 제시카, 스컬&하하, 자이언티, 윤미래&타이거 JK, 이적 등 과거 MBC '무한도전' 가요제와 인연을 맺었던 아티스트들이 무대를 꾸몄다.

이 가운데 단연 눈길을 끈 것은 박명수와 제시카의 재회였다. 두 사람은 '명카드라이브'로 다시 무대에 올라 히트곡 '냉면'을 선보였다. 익숙한 전주가 흘러나오고 두 사람이 함께 노래를 시작하자 현장은 순식간에 과거 '무한도전' 가요제의 한 장면으로 돌아간 듯한 분위기에 휩싸였다.

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공연 직후 해당 무대를 촬영한 영상과 사진은 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 빠르게 확산되며 화제를 모으고 있다. 2009년 당시 두 사람의 무대를 기억하는 팬들에게는 반가운 추억을 소환하는 장면이 됐다.

'냉면'은 2009년 방송된 MBC '무한도전'의 '올림픽대로 듀엣가요제'에서 탄생한 곡이다. 당시 박명수와 소녀시대 멤버였던 제시카는 '명카드라이브'라는 팀을 결성했고, 특유의 중독성 강한 멜로디와 두 사람의 예상 밖 조합으로 큰 사랑을 받았다.

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특히 '냉면'은 방송 프로젝트를 통해 탄생한 곡임에도 매년 여름이면 다시 소환되는 대표적인 시즌송으로 자리 잡았다. 2009년 처음 호흡을 맞췄던 두 사람이 약 17년의 시간이 흐른 2026년 다시 같은 이름으로 무대에 올랐다는 점에서 의미를 더했다.

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앞서 행사 측 역시 제시카의 출연을 공개하면서 두 사람이 약 17년 만에 '냉면' 무대를 선보인다고 예고해 관심을 모은 바 있다.

제시카의 오랜만의 국내 무대라는 점도 눈길을 끈다. 2007년 소녀시대 멤버로 데뷔한 제시카는 2014년 팀을 떠난 뒤 솔로 가수와 패션 사업가 등으로 활동 영역을 넓혔다. 이후 중화권을 중심으로 활발한 활동을 이어가면서 국내에서 가수로 무대에 서는 모습을 접할 기회는 상대적으로 많지 않았다.

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그런 제시카가 오랜만에 국내 팬들 앞에서 선택한 무대가 박명수와 함께하는 '냉면'이었다는 점에서 더욱 특별한 장면이 완성됐다. 17년 전 '무한도전'에서 시작된 인연이 긴 시간이 흐른 뒤 다시 이어지면서 당시 프로그램을 즐겨 봤던 팬들의 향수까지 자극하고 있다.

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한편 '2026 무한도전 Run in 경주'는 '무한도전'의 세계관을 활용한 러닝 행사로, 박명수와 정준하, 하하, 광희 등이 참여했다. 참가자들은 '포졸'과 '도적' 팀으로 나뉘어 경주를 달렸으며, 레이스 이후에는 '무한도전'과 인연이 깊은 가수들이 참여한 특별 공연이 진행됐다.

olzllovely@sportschosun.com