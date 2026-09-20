백지영♥정석원 딸, 초3인데 154cm…성조숙증 우려 "다리털도 많다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 백지영, 배우 정석원 부부가 또래보다 키가 큰 딸의 폭풍성장에 걱정을 드러냈다.

지난 19일 유튜브 채널 '백지영 Baek Z Young'에는 "한 달에 1cm씩 큰다는 백지영 딸의 폭풍성장 비법 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 백지영은 "딸 하임이가 또래에 비해서 성장이 엄청 빠르다"라면서 소아 청소년과를 찾았다. 2017년 5월생으로 현재 초등학교 3학년인 하임 양의 키는 무려 154cm라고.

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백지영은 "하임이가 성장이 빠른 이유, 성장이 빠르면 빨리 성장이 멈춘다. 성조숙증이라는 진단명도 있다"라면서 확실하게 알기 위해 병원을 찾았다고 설명했다.

정석원 역시 딸의 빠른 성장에 대한 걱정을 털어놨다. 정석원은 "나도 걱정스러운 게 하임이가 워낙 성장이 빠르다. 다리털도 많이 났다. 괜찮은 건가"라며 2차 성징까지 빠르게 나타나는 것 같아 우려했다.

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잠시 후 전문의와 상담에 나선 백지영은 하임 양이 7살 초반부터 한 달에 1cm씩 자라기 시작, 발 사이즈는 240mm이며 6개월 전부터 2차 성징이 시작된 상태라고 전했다. 특히 걱정되는 건 이른 초경이었다.

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성장 속도뿐 아니라 심한 성장통도 부모의 걱정을 키웠다. 정석원은 "하임이가 성장통이 심하다. 일주일에 3,4번 정도 자지러진다. 딸은 그 고통이 코로나 보다 더 아프다고 한다. 그래서 진통제를 먹는데 자주 먹는 것 같아 걱정이다"라고 말했다.

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이에 전문의는 "또래보다 통증이 심한 편인 것 같다"라면서 "평발일 때 성장통이 더 심할 수 있다는 보고가 있다. 그리고 통증에 대한 민감도 차이다. 아이가 세심하면 통증에 예민할 수 있다"라고 설명했다. 이어 "그 성장통에 대해서는 다른 이유가 있는지를 정형외과 진료도 한번 보시고 성장통이 안 올 수 있는 활동을 하면 어떨까"라며 제안했다.

성장 상태를 살펴본 전문의는 부부의 우려와 달리 긍정적인 진단을 내렸다. 전문의는 "잘 크고 있는 것 같다. 빠른 정상 범위니까 '빠른'에 너무 초점을 맞추지 마시고 '정상'이라는 것을 더 신경 써라"면서 "빨리 커야 하는 이 시기에 영양, 운동 이런 걸 갖추면서 빨리 키우는 게 맞다"라고 조언했다.

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한편 백지영은 2013년 9세 연하 정석원과 결혼했으며 슬하에 하임 양을 뒀다.

anjee85@sportschosun.com