전현무, 전 여친 소환...이준 사진 잘 찍는 비법 듣고 뜬금 자기반성 ('디스이즈 현무로드')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 전현무가 이준의 사진 잘 찍는 비법을 듣고 "이래서 내가 (전 여친들한테) 혼났던 거구나"라고 셀프 폭로해 현장을 초토화시킨다.

20일(오늘) 밤 10시 30분 첫 방송하는 리얼 발품 로드 트립 MBN '디스이즈 현무로드'에서는 전현무와 이준이 베트남 다낭에서 첫 아침을 함께 맞으며 본격 발품 여행에 나서는 모습이 펼쳐진다.

다낭에서의 첫 번째 아침, 이준은 '홈트'로 텐션을 끌어올린다. 그는 잠에서 깬 전현무에게 운동을 제안하고 '동반 런지'를 한다. 이어 이준은 "엉덩이를 하늘로 더 빵빵!"이라고 우렁차게 구령을 외친다. 전현무는 "아, 짜증나"라면서도 열심히 운동을 해 짠내 웃음을 안긴다. 이준은 "운동을 하는 궁극적인 목표는 활력 때문"이라며 계속해 전현무를 독려한다.

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빡센 모닝 운동 후, 전현무는 전날 밤 현지인이 추천해준 '비밀 맛집'으로 이준을 이끈다. 한국인이라곤 찾아볼 수 없는 로컬 골목을 걷던 중, 두 사람은 "이게 감성이지"라며 사진 촬영을 한다. 이때 이준이 찍어준 사진을 본 전현무는 "와! 왜 이렇게 잘 찍어?"라고 극찬한다. 그러자 잠깐 망설이던 이준은 뜻밖의 비법을 터놓고, 이를 들은 전현무는 "이래서 내가 (전 여친들한테) 혼났던 거구나"라고 셀프 폭로해 현장을 초토화시킨다.

우여곡절 끝에 두 사람은 영어 메뉴판조차 없는 완벽한 로컬 식당에 도착한다. 손짓발짓과 단 하나의 단어로 주문을 마친 두 사람은 음식을 영접한 뒤 폭풍 먹방을 가동한다. 이후, 전현무는 "베트남에 오면 열에 아홉은 '미케 비치'를 가지만, 우리는 '숨은 보석' 해변으로 가자"며 어딘가로 향한다. 야생 원숭이가 자유롭게 오가는 숲길을 지나 현지인들만 가득한 해변에 도착하자, 두 사람은 "와! 다 베트남 사람들이다"라며 '동공 확장'을 일으킨다. 또 이들은 저렴한 가격의 수상레저 코스를 즐기긴다. 반면, 현지 상인들은 "여기서 한국 사람을 본 건 처음"이라며 두 사람을 신기하게 바라봐 대비를 이룬다. 물놀이 중에는 현지인들과 '강남스타일'을 부르며 대동단결하는 훈훈한 모먼트도 펼쳐지면서 애국심을 끓어오르게 만든다.

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현지인들의 추천을 나침반 삼아 다낭의 숨은 맛과 풍경을 섭렵하는 전현무-이준의 '레알 로컬 여행기'는 20일(오늘) 밤 10시 30분 첫 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드'에서 만날 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com