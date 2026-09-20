'두 아이 아빠' 이승기, '아버지' 노래 부르다 울컥..."가사가 찡해" ('불후')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 이승기가 두 아이의 아버지가 된 후 '아버지'를 부르며 남다른 감정을 털어놨다.

지난 19일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'은 '2026 NEW WAVE Festival in 울산' 2부로 꾸며진 가운데 이승기가 매드클라운과 특별한 컬래버레이션 무대를 선보였다.

이날 폭발적인 감성 발라더 이승기와 감성 래퍼 매드클라운은 '아버지'로 장르를 뛰어넘는 특별한 무대를 완성하며 깊은 감동을 안겼다.

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무대를 마친 이승기는 "내가 랩 하면 흑역사 될까 봐 매드클라운 님께서 직접 무대를 도와주셨다"라며 함께 무대를 꾸민 매드클라운에게 고마운 마음을 전했다.

이어 이승기는 '아버지'에 얽힌 특별한 인연을 공개했다. 그는 "'아버지'는 내 1집에 수록됐던 곡이다. 내가 고등학교 때 싸이 형님이 처음으로 이 곡을 주셨다"라면서 싸이의 손에서 탄생한 명곡 '아버지'에 대해 설명했다. 이어 "'이승기가 무대에서 아마도 랩을 할 수 없으니 본인이 이 노래를 다시 불러야겠다'고 하셔서 지금은 싸이 형님의 곡으로도 훨씬 더 유명한 곡"이라고 말했다.

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특히 이승기는 아버지를 향한 진심이 고스란히 담긴 가사를 언급하며 남다른 감정을 드러냈다. 이승기는 "그 당시 싸이 형이 어떻게 이렇게 찡한 가사를 썼는지"라면서 "연습할 때 울컥하기도 했다"라고 털어놨다. 두 아이의 아버지 된 후 부모의 마음을 조금씩 더 이해하게 된 만큼 '아버지'라는 노래에 담긴 가사가 이승기에게 더욱 깊게 다가왔다.

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한편, 이승기는 2023년 4월 배우 이다인과 결혼했다. 이후 2024년 2월 첫 딸을 얻은 부부는 2년 만인 지난 7월 둘째 아들을 출산하며 두 아이의 부모가 됐다.

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anjee85@sportschosun.com