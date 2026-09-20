'43세' 현봉식, '몸 상태 산송장' 경고..."번아웃 이후 수면장애, 탈모왔다" ('데이앤나잇')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 현봉식이 번아웃으로 수면장애에 탈모까지 왔다고 털어놓으며 당시 의사로부터 "몸 상태가 산송장이다"라는 경고를 받았다고 고백했다.

승승장구하던 배우 활동 중 갑자기 찾아온 번아웃으로 힘들었던 시간을 고백했다.

지난 19일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 현봉식은 승승장구하던 배우 활동 중 갑자기 찾아온 번아웃으로 힘들었던 시간을 고백했다.

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이날 13년 차 배우 현봉식은 6, 7년 차였던 당시 영화 '비상선언'을 끝내고 났을 무렵, 설명할 수 없는 무기력함이 찾아왔다고 털어놨다. 촬영이 다가왔는데도 대사를 외우지도 못한 채 멍하니 있는 일들이 생기는 등 괴로움이 컸다는 것.

현봉식은 "주변에 힘들다고 얘기해도 공감해 줄 수 있는 사람이 하나도 없었다. 유일하게 소속사 대표만이 알아줬다"라며 당시의 상처를 전했다.

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번아웃 이후 잠을 제대로 이루지 못하는 수면장애에 탈모까지 왔다는 현봉식은 당시 의사로부터 "몸 상태가 산송장이다"라는 경고를 받았다고 전해 모두를 놀라게 했다. 이후 현봉식은 친구 부부 덕분에 탈모 치료를 받았고 형제 같은 고향 친구들을 만나 번아웃을 극복했다고 밝혀 먹먹한 울림을 안겼다.

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현봉식은 배우가 되기 위해 서울행을 결정했을 때 어머니의 거센 반대에 부딪혔던 사연도 꺼내놨다. 아버지가 세상을 떠난 뒤 하나뿐인 아들이 배우가 되겠다고 서울에 올라간다고 하자 현봉식의 어머니가 호적에서 파겠다며 붙잡았다는 것. 현봉식은 "내내 걱정하던 어머니가 '빨리 망하고 내려오라'라며 냉수를 떠놓고 빌었다더라"라고 전해 뭉클함을 자아냈다. 하지만 하나둘 작품에 캐스팅된 현봉식이 부산에 내려가 어머니께 소식을 전하자, 어머니가 "그래서 얼마 받노?"라며 180도 달라진 태도를 보였다고 밝혀 폭소를 터트렸다.

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보조출연부터 단역과 조연까지 고된 시간을 지나온 현봉식은 데뷔 12년 만에 마침내 첫 영화 주연을 맡았다고 공개해 모두의 박수를 받았다. 2026년 하반기 개봉 예정인 첫 주연작 '너의 아빠'에서 철없는 아빠 역할을 맡게 됐다는 것. 약 10년 전 독립영화를 함께 작업했던 감독의 데뷔작이어서 출연하게 됐다는 현봉식은 "내가 주연을 해서 좋은 것보다 '10년째 이어오던 감독의 첫 작품에 함께 했다, 이 사람과 함께 커가고 있다'라는 게 더 좋다"라고 마음을 전해 훈훈한 여운을 남겼다.

anjee85@sportschosun.com