이다은 "싱글맘 때 미안해서 미친 듯 장난감 사줘"…♥윤남기 만나 달라진 육아

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[스포츠조선 이지현 기자] '돌싱글즈2' 출신 이다은이 딸 리은 양의 여덟 번째 생일을 맞아 싱글맘 시절을 돌아보며 뭉클한 마음을 전했다.

이다은은 19일 자신의 SNS에 딸 리은 양의 생일을 축하하는 사진과 함께 장문의 글을 게재했다. 공개된 사진 속 리은 양은 신데렐라 드레스를 입고 왕관과 장갑까지 착용한 채 생일 선물 앞에서 행복한 표정을 짓고 있다.

이다은은 먼저 "싱글맘으로 리은이를 키우던 시절에는 늘 마음 한편에 괜히 미안한 마음이 있었다"고 털어놨다.

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그는 "그래서인지 주말만 되면 장난감이며 뭐며 이것저것 참 많이도 사줬던 것 같다"며 "좋아하는 모습을 보면 그게 또 제 마음을 조금은 덜어주는 것 같기도 했다"고 당시를 회상했다.

그러나 윤남기를 만난 뒤 육아 방식에도 변화가 생겼다고 밝혔다. 이다은은 "오빠를 만나고 나서는 장난감을 사주는 문제로 서로 생각이 달라 부딪힌 적도 있었다"고 했다.

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윤남기는 평소 아이에게 많은 것을 쉽게 사주다 보면 정작 선물을 받았을 때 느끼는 기쁨이 작아질 수 있다며, 특별한 날 정말 갖고 싶었던 것을 선물해 주는 편이 낫다는 생각이었다고.

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이다은은 처음에는 남편의 말을 이해하기 어려웠지만 생각이 점차 바뀌었다고 했다. 그는 "제가 정말 미친 듯이(?) 장난감을 사주던 어느 순간부터 리은이도 새 장난감을 받아도 예전만큼 기뻐하지 않았던 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 "무조건 많이 해주고 사주는 것보다 기다리는 마음도, 작은 것 하나에 기뻐하는 마음도 아이에게는 참 소중한 경험일 수 있겠구나 했다"며 현재는 둘째 남주 군을 키우면서도 같은 방식을 적용하고 있다고 설명했다.

특히 이다은은 남주 군의 두 돌을 맞아 큰 선물을 해주고 싶었지만 "결국 이번에도 오빠를 못 이겼다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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대신 이번 리은 양의 생일은 특별하게 준비했다. 지난 1년 동안 딸이 지나가듯 "갖고 싶다"고 했던 것들을 하나하나 기억해뒀다가 생일날 한꺼번에 선물한 것.

신데렐라 원피스와 불빛이 나는 신데렐라 구두, 캐릭터 장난감과 색깔이 변하는 반지 등을 받은 리은 양은 선물을 하나씩 열어보며 기뻐했고, 결국 행복한 마음에 눈물까지 흘렸다고 한다.

딸의 모습을 지켜본 이다은은 "사랑한다고 해서 늘 더 많이, 더 자주 해주는 것만이 사랑은 아닐 수도 있겠구나"라며 "기다리는 설렘도, 오래 바라던 걸 갖게 되는 기쁨도, 평범한 날과는 조금 다른 특별한 하루도 아이에게 알려주고 싶은 행복이라는 걸 저도 엄마가 되어가면서 하나씩 배우는 것 같다"고 말했다.

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이어 "초등학교 1학년이 되어 맞이하는 여덟 번째 생일. 리은아, 생일 정말 축하해"라며 "네가 흘린 행복한 눈물과 반짝이던 표정까지 엄마는 오래오래 기억할게"라고 애틋한 마음을 드러냈다.

마지막으로 이다은은 딸에게 "사랑해, 우리 딸. 태어나줘서 고마워"라며 "알지? 오늘도 얘기했지만 너에게는 늘 엄마랑 아빠가 있어"라고 전했다.

한편 이다은은 MBN '돌싱글즈2'를 통해 윤남기와 인연을 맺었으며, 두 사람은 재혼 후 가정을 꾸렸다. 윤남기는 이다은의 딸 리은 양과 가족이 됐으며, 부부는 이후 둘째 아들 남주 군을 품에 안았다.

olzllovely@sportschosun.com