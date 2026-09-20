방탄소년단, 6년 만에 美 '아이하트라디오' 무대…'BTS 2.0'으로 엔딩 장식

사진제공=빅히트 뮤직

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[스포츠조선 정빛 기자] 방탄소년단이 6년 만에 미국 '아이하트라디오 뮤직 페스티벌'로 돌아와 마지막 무대를 장식했다. .

방탄소년단은 18일(이하 현지시간) 미국 라스베이거스 티모바일 아레나에서 열린 '2026 아이하트라디오 뮤직 페스티벌'에 출연했다. 약 6년 만에 이 페스티벌 무대에 선 방탄소년단은 이날 마지막 주자로 등장해 공연의 대미를 장식했다.

무대를 관통한 키워드는 한층 진화한 방탄소년단을 뜻하는 'BTS 2.0'이었다. 영상과 조명, 특수 효과를 유기적으로 연결해 성장과 해방을 거쳐 새로운 단계로 나아가는 일곱 멤버의 여정을 시각적으로 구현했다. 멤버들이 위로 솟아오르고 앞으로 뻗어나가는 움직임에 맞춰 무대 공간 역시 변화하고 확장됐다.

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포문은 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 타이틀곡 '스윔(SWIM)'이 열었다. LED 화면에 거대한 수조와 넘실대는 물결이 펼쳐지고 푸른 조명이 더해지면서 곡의 분위기를 극대화했다.

이어 '아리랑' 수록곡 '2.0'에서는 일곱 멤버가 엘리베이터를 타고 상승하는 듯한 장면을 연출했다. 이후 LED를 가득 채운 라스베이거스의 화려한 야경을 배경으로 퍼포먼스를 이어가며 무대의 스케일을 키웠다.

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'스윔'과 '2.0'가 '상승'을 그렸다면 '마이크 드롭(MIC Drop)'과 'FYA'에서는 방향을 앞으로 틀었다. 터널을 지나 광활한 우주로 뻗어나가는 연출을 통해 멈추지 않고 전진하는 방탄소년단의 모습을 표현했다.

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특히 마지막 곡 'FYA'에서는 일곱 개의 혜성이 사막에 충돌하며 거대한 불길을 만들어내는 장면이 펼쳐졌다. 강렬한 조명과 특수 효과까지 맞물리면서 이날 공연의 피날레를 화려하게 장식했다.

사진제공=빅히트 뮤직

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방탄소년단은 무대에 앞서 진행된 인터뷰에서 6년 만에 '아이하트라디오 뮤직 페스티벌'에 출연하게 된 기쁨을 전했다. 아미(ARMY·팬덤명)를 향해서는 "말 그대로 세상에서 최고의 팬이다. 모든 한국어 가사를 따라 부르시는 게 정말 놀랍다"고 애정을 드러냈다.

'아이하트라디오 뮤직 페스티벌'은 세계적인 팝스타들이 한자리에 모이는 미국의 음악 축제다. 올해 공연은 18~19일 양일간 열리며 방탄소년단을 비롯해 카디 비(Cardi B), 스눕 독(Snoop Dogg), 벤슨 분(Benson Boone) 등이 무대에 오른다.

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방탄소년단은 지난 19일 부산아시아드주경기장에서 열린 '2026 더팩트 뮤직 어워즈'에서도 수상의 기쁨을 누렸다. '스윔'과 '훌리건(Hooligan)'으로 각각 '베스트 뮤직-봄', '베스트 뮤직-여름'을 수상한 데 이어 '팬앤스타 초이스상-그룹'까지 거머쥐며 3관왕에 올랐다. 진 역시 '팬앤스타 마이스타-남자' 부문을 수상해 그룹과 개인을 합쳐 총 4개의 트로피를 품었다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com