노윤서, 한국 떠나더니 과감해진 스타일링…등 뚫린 홀터넥 '뒤태'

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 노윤서가 과감한 스타일링으로 시선을 집중시켰다.

노윤서는 최근 자신의 SNS를 통해 "알로하"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 댄서 리정과 함께 떠난 하와이에서 즐거운 시간을 보내고 있는 노윤서의 모습이 담겨있다. 이국적인 하와이 풍경을 배경으로 자연스럽게 포즈를 취하며 자유로운 분위기를 만끽하고 있다.

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특히 아름다운 미모와 함께 노윤서의 한층 과감해진 스타일링에 시선이 쏠렸다. 도트 무늬의 홀터넥 원피스를 착용한 노윤서는 과감하게 등 라인을 드러내 시선을 집중시켰다. 이 과정에서 노윤서의 군살 없는 뒤태가 시선을 끈다.

여기에 자연스러운 포즈와 여유로운 분위기가 어우러지며 마치 화보를 연상케 했다.

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해당 사진을 직접 촬영한 리정은 "아 예뻐라 포토바이 이이정 한가득"이라며 댓글을 남기며 애정을 드러냈다.

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한편, 노윤서는 최근 넷플릭스 시리즈 '동궁'에 출연했으며, 현재 tvN '언니네 산지직송3'에 출연 중이다.

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anjee85@sportschosun.com