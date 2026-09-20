‘티파니♥’ 변요한, 아빠될 준비 다 됐다..“10년 뒤? 이제 가정 만들었으니까 좋은 남편 되고파” (에겐남 스윙스)

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 변요한이 그룹 소녀시대 멤버 티파니 영과 결혼한 이후 좋은 남편이 되기 위해 노력하고 있다며, 앞으로 10년 동안 배우이자 남편, 그리고 아버지로서 각자의 역할을 충실히 해내고 싶다는 바람을 전했다.

지난 19일 채널 '에겐남 스윙스'에는 '역대급 호평 쏟아진 스윙스의 연기력과 타짜4 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 스윙스는 출연진에게 앞으로 10년이 지난 뒤 어떤 삶을 살고 싶은지 질문했다.

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먼저 노재원은 "저는 어떤 역할을 딱 만나서 온 신념을 다해 푹 빠져 있고 싶다. 그 캐릭터에. 그리고 결혼도 하고... 10년 뒤에는 왠지 그때쯤 아기도 있었으면 좋겠고 또 다른 아빠가 돼서 다른 삶을 또 살아보고 싶다"고 생각을 밝혔다.

노재원의 이야기를 들은 변요한 역시 자신의 미래에 대한 생각을 털어놨다.

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그는 "그렇다면 저는 가정을 이제 만들었으니까 좋은 남편의 역할을 잘하고 싶다. 그리고 그렇게 하려고 노력하고 있다. 그때쯤이면 아빠로서의 역할을 잘해야겠죠. 또 배우로서의 제가 책임져야 되는 역할도 잘해야 되고 밸런스가 잘 잡혀서 가족들한테 다 잘하는 사람이 되고 싶다"고 말했다.

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미요시 아야카는 10년 후에도 새로운 일에 꾸준히 도전하는 삶을 이어가고 싶다는 뜻을 밝혔다. 어린 시절부터 모델과 배우로 활동하면서 타인의 시선을 의식했던 경험을 털어놓은 그는 이제는 활동의 빠르기나 늦음, 인기 여부보다 자신이 어떤 메시지를 전달할 수 있는지가 더욱 중요하다고 설명했다.

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그러면서 앞으로도 결과나 주변의 평가에 얽매이기보다는 "도전하는 삶을 계속 살아가고 싶다"는 생각을 전했다.

하편 변요한은 지난 2월 티파니 영과 혼인신고를 하면서 법적으로 부부가 됐다.

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tokkig@sportschosun.com