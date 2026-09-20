“내 이상형”..‘돌싱’ 김주하, 현봉식에 첫눈에 반했나? 이런 모습 처음

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[스포츠조선 박아람 기자] 김주하 앵커가 배우 현봉식을 향한 남다른 팬심을 드러내며 그의 외모를 칭찬했다. 특히 현봉식의 얼굴형을 자신의 취향으로 꼽아 눈길을 끌었다.

지난 19일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 현봉식이 게스트로 등장해 김주하, 문세윤과 다양한 이야기를 나눴다.

현봉식을 만난 김주하는 평소 그를 좋아하는 팬이었다고 밝히며 반가움을 표현했다. 그는 "내가 팬이라서 꼭 한 번 모셔보고 싶었다"고 말하며 직접 출연을 요청하고 싶었던 이유를 전했다.

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이어 현봉식의 실제 모습을 본 뒤에는 예상하지 못했던 외모 칭찬을 이어갔다. 김주하는 "실물을 보니까 키도 훤칠하시고 얼굴도 작다"며 실제로 마주한 소감을 밝혔다.

그러면서 "이렇게 훤칠하신데 왜 그렇게 조연을 많이 하셨냐. 실제로 이런 얘기 많이 듣지 않았냐"고 물어 현봉식을 당황하게 만들기도 했다. 현봉식은 예상 밖의 칭찬에 "그런 말을 처음 들었다"고 답하며 웃었다.

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이 모습을 지켜보던 문세윤도 반응을 보였다. 그는 "봉식씨한테 이런 이야기를 하는 분은 처음 본다"고 말한 뒤 "누나가 좋아하는 스타일인가 보다"라고 농담을 건넸다.

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김주하는 이에 숨기지 않고 자신의 취향임을 인정했다. 그는 "내가 좋아하는 스타일이다. 눈, 코, 입보다 얼굴형이 중요하다. 그래서 내가 현봉식을 아주 좋아한다"고 말하며 자신이 외모에서 중요하게 보는 부분을 솔직하게 공개했다.

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한편 김주하는 2004년 결혼해 두 아이를 두었으며, 이후 2013년 이혼 소송을 제기했다. 두 사람의 법적 혼인 관계는 2016년 종료됐다.

tokkig@sportschosun.com