"내 머리털 뽑아봐"…노엘, 마약 의혹·1000억대 재벌설에 분노의 해명

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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 노엘(본명 장용준)이 자신을 둘러싼 마약 의혹에 강한 불쾌감을 드러내며 직접 반박했다.

노엘은 지난 19일 SNS 라이브 방송을 진행하며 팬들과 실시간으로 소통했다. 이날 노엘은 최근 자신의 근황부터 온라인상에서 제기된 각종 의혹까지 거침없이 답했다.

특히 마약과 관련한 댓글이 등장하자 즉각 반응했다. 노엘이 자신이 출연 중인 유튜브 채널 '좋은 녀석들'을 홍보하던 중 한 시청자가 "대마 하세요"라는 댓글을 남긴 것.

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이를 확인한 노엘은 욕설을 섞어 불쾌감을 드러낸 뒤 "와서 내 머리털 한번 뽑아봐라. 뭐가 나오는가. 알지도 못하면서"라고 말했다. 모발 검사를 해도 마약 성분이 검출되지 않을 것이라는 취지로 의혹을 정면 반박한 셈이다.

최근 노엘이 몸담고 있는 힙합 레이블 인디고뮤직에서는 소속 래퍼 김감전이 대마 관련 혐의로 구속된 사실이 알려진 바 있다. 이런 상황에서 노엘에게까지 마약과 관련한 질문이 나오자 직접 선을 그은 것으로 보인다.

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이날 노엘은 마약 의혹뿐 아니라 자신을 둘러싼 이른바 '재벌설'과 탈세설에 대해서도 입을 열었다.

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한 시청자가 "200억 탈세 왜 했냐"고 묻자 노엘은 곧바로 "저 200억 없어요"라고 답했다. 이어 온라인상에 퍼진 '1000억원대 건물주' 주장도 부인했다. 그는 "나무위키 가서 누가 그것 좀 지워달라"며 "내가 건물 1000억짜리가 있다고 돼 있는데, 건물 1000억 있으면 내가 음악을 왜 하겠냐. 그것 좀 제발 지워달라"고 호소했다.

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그러면서 이내 "그것도 나이스다. 그냥 재벌 하겠다. 그래, 있다고 치자"며 농담으로 상황을 넘기기도 했다.

노엘은 고(故) 장제원 전 의원의 아들로, 과거 어린 나이에 부동산 임대업 관련 회사의 지분을 보유했던 사실이 알려지면서 집안의 재력이 관심을 받은 바 있다. 이후 온라인상에서 노엘이 1000억원대 건물을 소유하고 있다거나 수백억원을 탈세했다는 등의 주장이 확산됐지만, 노엘은 이번 라이브 방송에서 직접 사실이 아니라는 취지로 해명했다.

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한편 노엘은 2017년 Mnet '고등래퍼'와 '쇼미더머니6'에 출연하며 이름을 알렸다. 이후 2019년 음주운전 사고와 운전자 바꿔치기 등 혐의로 재판에 넘겨져 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 2021년에는 무면허 운전과 음주 측정 거부, 경찰관 폭행 등의 혐의로 기소돼 징역 1년의 실형을 선고받았다.

olzllovely@sportschosun.com