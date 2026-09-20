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이혜영 "이혼 후 방송 복귀에 기자 400명 몰려....예능국 부장이 사과하라고"

정안지 기자

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이혜영 "이혼 후 방송 복귀에 기자 400명 몰려....예능국 부장이 사과하라고"

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 이혜영이 이혼 후 방송에 복귀했던 당시를 떠올리며 수백 명의 기자가 몰렸던 현장과 입장 표명을 해야 했던 당시 방송계를 떠올렸다.

20일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 "나보다 나를 더 잘 아는 찐친 김정은과 마라맛 수다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이혜영은 과거 김정은이 '초콜릿' 방송 중 이별 언급을 했던 당시를 떠올리며 자신의 이혼 당시도 언급했다.

김정은은 "'초콜릿' 때 그런 거 남기고 싶지 않았는데 밖에 기자들이 너무 많이 대기하고 있었다"라면서 "내가 뭔가 입장 표명을 해야 되는 입장이었다. 입장을 안 하면 골치 아픈 상황"라고 말했다. 이어 "사실 도망가도 상관없고 말 안 해도 되는 건데"라고 했다.

이를 듣던 이혜영은 "옛날에는 입장 표명을 안 하면 뭔 일이 나는 것처럼 방송국이 그런 시대였다"라고 공감했다. 이어 "얘는 결혼한 것도 아니고 잠깐 만났다 헤어져서 그럴 필요가 없는데"라며 김정은의 상황과 자신의 경험을 연결했다.

이혜영 "이혼 후 방송 복귀에 기자 400명 몰려....예능국 부장이 사과하라고"

이혜영은 "내가 개인적인 이유로 이혼했다"라면서 "근데 '여걸식스'에 다시 나가게 됐다"라며 이혼 후 방송 복귀를 앞두고 있었던 상황을 설명했다.

그는 "예능국 부장님이 '혜영아, 어차피 한 번은 넘어가야 되는 산이니 그냥 다 같이 있을 때 사과를 하고 입장 표명을 하라'고 했다"라고 말했다. 이어 "나는 우리나라에 그렇게 많은 기자가 있는지 몰랐다. 한 300~400명이"라며 당시 현장의 압박감을 전했다.

이혜영은 "그렇게 해야 방송이 또 진행되고, 방송은 국민과의 약속인 거고 국민들에게 행복을 주고 웃음을 줘야 되는 프로그램이지 않냐"라고 말했다.

이를 듣던 김정은은 "다른 게스트들이나 MC들이나 프로그램들이 언니 때문에 다 기다리고 있지 않나. 그게 엄청난 압박이었던 것 같다"라고 전했다. 그러면서 그는 "어떻게 보면 우리는 숨지 않고 약간 용기를 냈던 거다. '나 때문에 많은 사람들이 기다리고 멈췄다. 오케이. 정말 죄송하다. 내가 다 해결하겠다' 약간 이런 총알받이 분위기였다"라고 말해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

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