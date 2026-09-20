'케이티♥' 송중기, 41번째 생일에 등에 멘 '과자 가방'…남매 아빠의 반전 귀여움

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송중기가 41번째 생일을 맞아 여전한 동안 비주얼을 뽐냈다.

송중기는 20일 자신의 SNS에 "축하해 주신 분들 모두 감사합니다!"라는 글과 함께 생일을 기념한 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 송중기는 'HAPPY BIRTHDAY' 문구와 하트 모양 풍선 등으로 꾸며진 공간에서 생일을 만끽하고 있다. 흰색 반팔 티셔츠에 청바지를 매치한 편안한 차림으로 카메라 앞에 선 모습이다.

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무엇보다 1985년생으로 올해 만 41세라는 나이가 믿기지 않는 동안 외모가 눈길을 끈다. 앞머리를 자연스럽게 내린 송중기는 화장기 없는 듯한 맑은 얼굴과 특유의 부드러운 미소로 여전히 소년 같은 분위기를 자아냈다.

등에 멘 독특한 가방도 귀여운 매력을 더했다. 투명한 가방 안을 과자 봉지로 가득 채운 듯한 모습으로, 송중기는 이를 등에 멘 채 뒤를 돌아보거나 생일 장식을 바라보며 장난기 넘치는 모습을 보였다. 두 아이의 아빠라는 사실이 무색할 만큼 풋풋한 분위기가 돋보인다.

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송중기는 2023년 케이티 루이스 사운더스와 결혼했으며 같은 해 첫아들을 품에 안았다. 이후 2024년 둘째 딸까지 얻으며 두 아이의 아빠가 됐다.

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현재는 차기작 촬영에도 한창이다. 송중기는 2027년 방송 예정인 KBS 2TV 새 드라마 '러브 클라우드'에 출연해 배우 박지현과 호흡을 맞춘다.

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olzllovely@sportschosun.com