이혜영, '폐암 투병' 6년만 기쁜 소식 전했다…"와인 한두 잔 괜찮다고"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 이혜영이 폐암 졸업 후 가벼운 음주는 허락받았다고 전하며 웃었다.

20일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 "나보다 나를 더 잘 아는 찐친 김정은과 마라맛 수다"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김정은은 "언니가 조금 아팠다. 물론 아직 건강 관리를 해야 하지만 '조금은 졸업이다', '힘든 시간이 끝났다'라는 결과가 나오나 보다"라면서 직접 축하해 주기 위해 깜짝 서프라이즈를 준비했다.

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이어 "언니가 된장, 김치만 좋아한다. 할머니 입맛이다. 그래서 떡을 맞춰왔다"라며 '축 건강'이라는 문구를 적은 떡을 준비했다. 여기에 건강을 상징하는 거북이까지 올리며 이혜영을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

잠시 뒤 이혜영은 김정은의 깜짝 서프라이즈에 "너밖에 없다"라면서 눈물을 훔쳤다.

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이혜영은 "얘가 나 아플 때 초반에 많이 떡도 갖다주고 음식도 많이 갖다주고 김치도 갖다줬다"라며 오랜 시간 곁을 지켜준 김정은에게 고마운 마음을 전했다.

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이어 두 사람은 함께 식사하며 이야기를 나눴다. 이때 이혜영은 "기쁜 소식이 있다. 주치의 선생님으로부터 '와인 한두 잔, 샴페인 한두 잔은 즐기셔도 괜찮을 것 같다'라는 이야기를 들어서 이제부터 조금 마시려고 한다"라면서 가벼운 음주는 허락받았다고 전하며 웃었다.

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이에 김정은은 "그동안 언니가 이렇게 모이면 우리는 마시고 언니는 기분만 짠하고 말았는데, 오늘은 건강이 많이 회복됐으니까, 오늘은 또 축하하는 자리니까"라고 말했다. 이후 이혜영은 김정은과 함께 축하주를 살짝 즐기며 건강 회복을 기념했다.

한편, 이혜영은 지난 2021년 폐암 초기 진단을 받고 폐 일부를 절제하는 수술을 받은 사실을 공개한 바 있다.

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이후 지난 7월 자신의 유튜브 채널을 통해 폐암 수술 후 6년간 이어진 추적검사를 마무리하며 벅찬 심경을 전했다.

당시 그는 "폐가 커졌다고 한다. 난 아직 완치된 게 아니다. 암이 더 이상 전이되지 않았다는 거고. 일단 폐암에서는 졸업이다"라면서 "근데 이게 언제 어떻게 될지 모르니까 항상 이제 건강하게 살아야 한다"라고 전했다.

anjee85@sportschosun.com