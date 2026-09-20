'27세 대표' 양홍원, 매니저 공개 구인하며 분노 폭발…"대표 빡세다고 뒷담 까"

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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 양홍원이 개인 매니저와 자신이 이끄는 HW MUSIC의 매니저를 공개적으로 구인하며 현재 함께 일하는 관계자들을 향한 불만을 거침없이 드러냈다.

양홍원은 20일 자신의 SNS 스토리에 "개인 매니저 구합니다. 그리고 HW 뮤직 매니저 구합니다"라는 글을 게재했다.

이어 그는 "도와주세요. 힘들어 뒤지겠다고"라며 현재 상황에 대한 답답함을 토로했다. 특히 "대표 빡세다고 뒷담 까고 다니는 병X새X들이랑 뭐 못하겠어요 이젠"이라며 강도 높은 표현으로 주변 관계자들을 공개 저격했다.

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그러면서 양홍원은 새롭게 함께할 매니저의 조건에 대해서도 "한숨 안 쉬고 빈말 안 까는 새X로 구합니다"라고 덧붙였다. 단순한 구인 공고를 넘어 기존 스태프 또는 업무 관계자들과 갈등을 겪고 있음을 짐작하게 하는 내용이라 눈길을 끈다. 다만 양홍원은 구체적으로 누구와 어떤 문제를 겪었는지에 대해서는 밝히지 않았다.

양홍원은 현재 자신의 이름을 내건 HW MUSIC을 이끌며 아티스트뿐 아니라 프로듀서로도 활동 영역을 넓히고 있다. 지난 6월에는 HW MUSIC 명의의 동명 EP 'HW MUSIC'을 발매했다. 해당 앨범에는 양홍원을 비롯해 BIG 9ULPO, JIN 등이 참여했으며, 앨범 크레딧에는 양홍원이 총괄 프로듀서(Executive Producer)로 이름을 올렸다. 기획사 역시 HW MUSIC으로 표기돼 있다.

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특히 앨범 크레딧에는 별도의 매니지먼트 담당자도 기재돼 있어, 이번 양홍원의 공개 구인 글이 HW MUSIC의 매니지먼트 체제 변화로 이어질지 관심이 모인다.

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한편 양홍원은 1999년생으로 Mnet '고등래퍼' 초대 우승자로 이름을 알렸으며 '쇼미더머니' 시리즈 등에 출연했다.

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olzllovely@sportschosun.com