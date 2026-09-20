엔씨, '아스오라'로 서브컬처 시장 정조준…새 IP 문법 시험대

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엔씨가 서브컬처 게임 시장에 본격적으로 뛰어들었다.

MMORPG를 중심으로 성장해온 엔씨가 '리니지'나 '블레이드&소울' IP와는 다른 방식으로 만들어진 신작 '아스트라에 오라티오(이하 아스오라)'를 앞세워 서브컬처 본고장인 일본에서 새로운 IP 실험에 나섰다. 엔씨는 지난 17일 일본 지바현 마쿠하리 메세에서 개막한 '도쿄게임쇼 2026'에 '아스오라' 단독 부스를 마련했다. 엔씨가 퍼블리싱하고 디나미스 원이 개발하는 '아스오라'는 현실과 마법이 공존하는 가상의 도쿄를 배경으로 한 '신전기 마법 RPG'다.

단순히 일본 시장을 겨냥한 신작을 추가하는 데 그치지 않고, 개발 초기부터 현지 팬들과 접점을 만들며 캐릭터와 세계관을 게임 밖으로 확장할 수 있는 구조를 염두에 뒀다. TGS에서는 전투와 스토리를 직접 체험할 수 있는 첫 시연도 진행했다.

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이용자는 마법사가 아니라 마법사들의 행정을 담당하는 기관 '특구청'의 공무원 '주임'이 돼 도시 곳곳에서 벌어지는 사건과 다양한 인물을 만나게 된다. 2027년 모바일 출시를 목표로 개발중이며, 정식 출시 시점에는 PC 버전도 준비할 예정이다.

'아스오라'를 개발중인 디나미스 원 김인 아트 디렉터와 임종규 게임 디렉터(왼쪽부터). 사진제공=엔씨

'마법사' 대신 '공무원'…도쿄를 택했다

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'아스오라'의 차별점은 출발점부터 독특하다.

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서브컬처 게임에서 흔히 볼 수 있는 특별한 능력의 영웅 대신 평범한 공무원을 주인공으로 내세웠다. 마법사가 숨어 사는 세계에서 마법과 관련된 행정을 담당하던 주임이 사건에 휘말리는 구조다.

배경은 의도적으로 일본 도쿄를 택했다. 디나미스 원의 임종규 게임 디렉터는 신전기 장르에서 도쿄를 빼놓을 수 없다고 보고 정면 돌파를 선택했다고 설명했다. 현대 도시 위에 마법과 초자연적인 사건을 얹는 신전기의 문법을 가장 익숙한 공간에서 구현한 셈이다.

엔씨가 일본을 첫 무대로 삼은 데에는 시장성도 작용했다. 일본은 미국과 중국에 이은 세계 3대 게임 시장인 동시에 만화·애니메이션·동인 창작 등으로 이어지는 서브컬처 소비 기반이 두터운 곳이다. 오시카츠소우켄에 따르면 2024년 일본 서브컬처 게임 시장 규모는 3조 5000억엔(약 33조원)에 달했고, 센서타워 집계에서도 2024년 2월부터 2025년 1월까지 일본 모바일게임 매출 상위 10위권에 서브컬처 게임 6개가 포함됐다.

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TGS에 앞서 지난달 도쿄 코믹마켓에 참가한 것도 이 때문이다. 당시 선보인 '아스오라' 티저 아트북은 이틀 연속 준비 물량이 모두 판매됐다. 캐릭터와 세계관을 먼저 알린 뒤 TGS에서 실제 게임을 공개하고, 이후 CBT로 게임성을 다듬는 방식이다.

턴제와 실시간 결합…'보는 게임'에서 '설계하는 게임'으로

전투 역시 기존 서브컬처 RPG와 차별화를 꾀했다.

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'아스오라'는 턴제의 전략성과 실시간 전투의 긴장감을 결합해 적의 행동을 예측하고 대응을 설계하는 방식에 초점을 맞췄다. 임 디렉터는 반사신경보다는 예측과 설계의 재미를 강조했다고 설명했다. TGS에서는 전투와 함께 스토리 콘텐츠를 체험할 수 있도록 구성했으며, CBT에서는 전투뿐 아니라 스토리와 '행정'까지 하나의 사이클로 경험하도록 준비하고 있다.

출시 시점 캐릭터는 30여명 규모로 계획됐다. 이후 새로운 캐릭터와 이야기를 지속적으로 추가해 하나의 연재물처럼 게임을 확장한다는 것이 개발진의 구상이다. 단순한 모바일 RPG가 아니라 장기적으로 IP를 키우기 위한 기반으로 만들겠다는 방향성이기도 하다.

주인공 '주임'의 디자인을 공개한 것도 이런 전략의 연장선이다. 일부 서브컬처 게임이 이용자의 감정이입을 위해 주인공의 외형을 감추는 것과 달리, '아스오라'는 처음부터 주임의 모습을 명확하게 드러냈다. 디나미스 원은 향후 게임 외 다양한 매체로 확장할 가능성을 고려해 주인공의 비주얼을 명확하게 설정했다고 설명했다. 주임을 단순한 이용자의 분신이 아니라 독립적인 캐릭터이자 IP의 얼굴로 만들겠다는 의미다.

TGS 2026에 마련된 엔씨 부스에서 관람객들이 '아스트라에 오라티오'를 시연해 보고 있다. 사진제공=엔씨

엔씨의 새로운 시도

'아스오라'는 엔씨가 최근 추진하는 사업 변화를 반영하는 핵심 사례다.

엔씨는 올해 1분기 실적 발표에서 '신규 IP 발굴'을 3대 성장 전략 가운데 하나로 제시하고, 서브컬처와 슈팅 등 장르 확장에 속도를 내고 있다. 지난 2분기에는 해외 매출 4007억원을 기록하며 분기 역대 최대치를 올렸다. 서구권에서는 캐주얼 장르를 확대하고, 아시아에서는 서브컬처처럼 팬덤이 소비를 이끄는 장르를 공략하는 방식으로 글로벌 사업의 외연을 넓히고 있다.

이처럼 '아스오라'는 기존 MMORPG의 성공 방식을 새로운 장르에 이식하기보다, 서브컬처 팬덤이 캐릭터와 세계관을 소비하는 방식에 맞춰 처음부터 새로운 IP를 설계하고 있다. 특히 기존 엔씨의 판타지 세계에서 나오는 영웅 대신 평범한 공무원을 앞세우면서 장르뿐 아니라 캐릭터와 세계관 등에서도 익숙한 문법을 벗어나려는 '엔씨발 혁신'의 출발점이라는 점에서 분명 주목할 대목이다.

엔씨는 TGS 이후 글로벌 CBT를 진행하며 이용자 의견을 반영할 계획이다. CBT는 모바일 버전으로 진행하고, 정식 서비스에서는 한국과 일본을 비롯해 아시아·북미·유럽 등 글로벌 동시 출시를 계획하고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com