고현정, 머리 '싹둑' 숏단발...한 손에 잡힐 듯 팔뚝까지 '독보적 비주얼'

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고현정이 파격적인 숏컷 헤어로 변신해 독보적인 분위기를 뽐냈다.

지난 19일 보그코리아 측은 공식 SNS를 통해 "고현정과 그려낸 가을의 순간"이라며 화보를 공개했다.

화보 속에는 숏컷 헤어로 파격 변신을 한 채 촬영 중인 고현정의 모습이 담겨있다. 짧아진 헤어스타일과 강렬한 눈빛이 어우러지며 고현정 특유의 카리스마 넘치는 분위기를 더욱 돋보이게 했다. 이어 변함없는 미모를 자랑, 특유의 깊이 있는 눈빛과 분위기로 화보를 가득 채웠다.

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또한 다양한 의상을 자신만의 스타일로 완벽하게 소화하며 중인 고현정의 모습이 시선이 쏠렸다. 이 과정에서 군살 없이 슬림한 실루엣과 세련된 스타일링이 어우러지며 고현정의 남다른 비주얼을 완성했다.

고현정은 해당 사진을 자신의 SNS에도 공개, 이를 본 절친인 다비치 강민경은 "OMG"라며 감탄을 쏟아냈다.

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한편, 고현정은 지난해에는 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에 출연했다. 고현정은 SNS와 유튜브 채널을 통해 일상을 공유하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com