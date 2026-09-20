"화장실도 혼자 못 가" 황정음, 할머니 손에서 큰 두 아들 상황에 '멘붕'

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황정음이 직접 두 아들을 돌보며 달라진 아이들의 모습을 전했다

20일 유튜브 채널 '황정음'에는 "엄마표 육아 4개월 씩씩이들이 달라졌어요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 황정음은 "아기 때부터 아이들을 할머니가 키웠다. 스스로 할 수 있는 게 없다. 다 해줬다"라고 말했다.

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이어 "화장실도 혼자 못 갔다"라면서 "지금은 혼자 잘 다닌다"라며 엄마표 육아를 시작한 후 달라진 아이들의 모습을 언급했다.

황정음은 "'엄마 화장실 같이 가자'를 4개월 동안 하더라"면서 "나중에는 '혼자 가라'며 소리를 쳤다. 그러면 울면서 혼자 가더라"라고 말했다. 이를 옆에서 듣고 있던 황정음의 아버지는 "이제는 조금 많이 나아졌다"라고 했고, 황정음 역시 "환경이 아이들을 만드는 것 같다"라고 했다.

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그러면서 황정음은 "조금씩 독립적으로 변하고 있어서 나는 힘들지만 아이들한테는 좋은 것 같다"라면서 직접 아이들을 돌보면서 겪은 변화와 자신의 육아 방식에 대해 이야기했다.

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한편 황정음은 이혼 후 홀로 두 아들을 양육하고 있다. 현재 유튜브 채널을 통해 대중과 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com