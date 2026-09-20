'금쪽이 패러디' 육은영, 어제(19일) 품절남 대열 합류.."한 사람의 남편으로 새 출발"

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[스포츠조선 박아람 기자] 온라인 콘텐츠 창작자 '매드브로'의 육은영이 결혼했다.

육은영은 20일 매드브로 공식 계정을 통해 직접 결혼 소식을 전하며 팬들에게 자신의 인생에 찾아온 변화를 알렸다.

그는 먼저 "여러분께 말씀드릴 게 하나 있습니다"라며 조심스럽게 이야기를 시작했다. 개인적인 소식을 공개하는 것이 맞을지 고민했지만, 오랜 시간 자신의 콘텐츠를 지켜보고 함께해준 팬들에게는 직접 전하는 것이 좋겠다고 판단했다고 밝혔다.

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이어 육은영은 "육은영쌤 어제 결혼했습니다!!"라고 깜짝 발표했다. 전날 많은 사람들의 축복 속에서 평생을 함께하고 싶은 사람과 부부가 됐다는 그는 "아직도 실감이 나지 않습니다"라고 결혼 직후의 소감을 전했다.

자신에게 좋은 일이 생겼을 때 팬들에게 가장 먼저 이야기하고 싶었고, 힘든 일이 있을 때는 응원을 받고 싶었다는 마음도 밝혔다. 그러면서 이번 결혼이 자신의 인생에서 중요한 순간인 만큼 팬들과 기쁨을 나누고 싶었다고 설명했다.

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결혼 후에도 콘텐츠 활동을 비롯한 기존의 삶을 이어가겠다는 뜻도 전했다. 육은영은 앞으로도 아이들과 사람들을 만나고 자신이 할 수 있는 일을 하면서 열심히, 행복하게 살아가겠다고 약속했다.

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특히 이제는 한 사람의 남편으로서 보여줄 새로운 이야기들이 더욱 많아질 것이라며 결혼 후 달라질 자신의 모습을 예고했다.

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팬들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다. 육은영은 지금까지 자신을 응원해준 이들에게 진심으로 고마움을 전하며 자신의 새로운 출발을 따뜻한 시선으로 지켜봐 달라고 당부했다.

또 "그리고 잘 살겠습니다!!"라고 결혼 생활에 대한 각오를 밝힌 데 이어 "어제부로 육은영쌤 시집 갔습니다!"라며 재치있는 표현으로 결혼 소식을 다시 한 번 전했다.

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결혼식에 직접 찾아와 축하해준 이들에게도 감사의 뜻을 전했다. 육은영은 "앞으로도 잘 부탁드립니다"라며 앞으로의 활동에 대한 응원을 부탁하는 한편, 축하를 위해 자리해준 이들에게 "평생 갚아가면서 살도록 하겠습니다"라고 인사를 남겼다.

한편 육은영은 매드브로에서 정신건강의학과 전문의 오은영 박사를 연상시키는 콘셉트의 캐릭터로 활동하고 있다. 이른바 '금쪽이'를 패러디한 '끔찍이'들을 대상으로 다양한 솔루션을 선보이며 사회적으로 문제를 일으키는 인물들을 풍자하는 콘텐츠로 주목받았다.

특히 육은영 캐릭터만의 독특하고 강렬한 비주얼과 거침없는 콘텐츠가 인기를 끌면서 온라인상에서 많은 관심을 받고 있다.

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tokkig@sportschosun.com