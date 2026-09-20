'6명의 왕자' NCT 위시, 홍콩도 홀렸다…2만 관객에 '청혼'하며 팬미팅 투어 피날레

사진제공=SM엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] NCT 위시가 홍콩에서 약 2만 관객과 호흡하며 데뷔 2주년 팬미팅의 대미를 장식했다.

NCT 위시는 지난 19일 홍콩 아시아월드 아레나에서 'NCT WISH 2ND ANNIVERSARY FANMEETING <6명의 왕자가 나에게 청혼을 하면 곤란한데요>'를 개최했다. 이날 총 2회 공연은 모두 전석 매진됐으며, 약 2만 명의 관객이 공연장을 채웠다.

이날 NCT 위시는 일본 신곡 '보이 미츠 걸(BOY MEETS GIRL)'을 비롯해 '위시(WISH)', '만약 네가 4시에 온다면(Still 3PM)', '치트 코드(Cheat Code)' 등 다채로운 무대를 선보였다. 여기에 슈퍼주니어의 '유(U)', 엑소의 '일렉트릭 키스(Electric Kiss)' 커버 무대까지 펼치며 열기를 끌어올렸다.

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멤버들의 매력을 보여주는 '왕자의 품격' 코너에서는 현지에서 유행하는 챌린지와 팬들이 보고 싶어 했던 다양한 챌린지를 소화했다. 특히 스페셜 스테이지로 엑소의 '피터팬(Peter Pan)' 중국어 버전을 가창하며 홍콩 팬들을 위한 특별한 무대도 완성했다.

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이번 홍콩 공연으로 NCT 위시는 데뷔 2주년 팬미팅의 긴 여정을 마쳤다. 지난 2월 21일 서울 잠실실내체육관에서 시작해 7월 11~12일 도쿄, 9월 5일 타이베이, 9월 19일 홍콩까지 아시아 4개 지역에서 총 10회 공연을 펼치며 팬들과 만났다.

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NCT 위시는 "홍콩에서 팬미팅의 마지막을 함께할 수 있어서 정말 좋았다. 저희가 행복을 드려야 하는데 오히려 시즈니(팬덤 별칭)에게 더 많이 받은 것 같아 감사했다"며 "여러분에게 받은 행복을 다시 돌려드릴 수 있도록 앞으로 열심히 활동하겠다. 10월 컴백도 많이 기대해 주셨으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.

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팬미팅을 마친 NCT 위시는 곧바로 컴백에 나선다. 오는 10월 12일 네 번째 미니앨범 '아이 스파이(I SPY)'를 발매한다. 신보에는 동명의 타이틀곡 '아이 스파이'를 비롯해 다양한 스타일의 총 6곡이 수록된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com