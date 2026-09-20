"진통제 중단하고 피 쏟으면서도"..故 전경철, 마지막까지 발달장애인 아들·재단 위해 쏟은 사력

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[스포츠조선 박아람 기자] '피터팬 아빠'로 알려진 고(故) 전경철 작가의 마지막 시간을 함께했던 MBC '실화탐사대' 최철훈 PD가 고인을 추모했다. 전경철 작가가 생의 마지막까지 추진했던 '피터팬 재단'의 뜻이 이어지길 바란다는 마음도 전했다.

최철훈 PD는 지난 19일 자신의 SNS에 전경철 작가와 함께했던 지난 7개월을 돌아보는 장문의 글을 게재했다.

최철훈 PD가 전경철 작가를 처음 만난 건 지난 2월이었다. 당시 전경철 작가는 간암 말기로 투병하면서도 자신이 세상을 떠난 뒤 홀로 남게 될 아들 제원 씨가 안전하게 지낼 수 있는 거처를 찾는 데 온 힘을 쏟고 있었다.

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전경철 작가는 중증 자폐성 장애가 있는 아들을 27년간 홀로 돌봐온 아버지였다. 자신의 건강이 악화된 상황에서도 아들의 미래를 걱정하며 전국의 장애인 거주시설을 알아봤고, 이 과정이 '실화탐사대'를 통해 소개되면서 '피터팬 아빠'라는 이름으로 알려졌다.

최철훈 PD는 당시 전경철 작가에 대해 "지난 2월, 저는 아들을 '피터팬'이라 부르는 한 아버지를 만났습니다. 그는 6개월의 시한부 여명을 이미 훌쩍 넘긴 채 단 하나의 목표를 위해 사력을 다하고 있는 간암 말기 환자였습니다"라고 회상했다.

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전경철 작가의 사연은 지난해 3월과 7월 두 차례에 걸쳐 '실화탐사대'에서 방송됐다. 이후 아들의 거처가 마련되면서 한시름 놓게 됐지만, 전경철 작가는 또 다른 목표를 세웠다.

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자신과 같은 어려움을 겪는 중증 발달장애인 가족들이 더 이상 막막한 상황에 놓이지 않도록 돕겠다는 것이었다. 그는 부모가 세상을 떠난 이후에도 발달장애인 자녀들이 안정적으로 살아갈 수 있는 환경을 만들기 위해 '피터팬 재단' 설립을 추진했다.

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최철훈 PD는 "3월 방송 이후 기적처럼 아들의 거처가 정해졌지만, 아버님의 삶은 오히려 더 바빠졌습니다"라며 전경철 작가가 자신의 남은 시간을 재단 설립에 쏟았다고 전했다.

특히 전경철 작가는 재단을 준비하는 과정에서 항암치료와 진통제 투약까지 중단한 것으로 알려졌다. 최철훈 PD는 전경철 작가가 약물로 인해 정신이 흐려지고 체력이 떨어질 경우 재단 설립을 제대로 추진하기 어렵다고 판단했다고 설명했다.

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최철훈 PD는 "진통제로 인해 정신이 흐려지고 기력이 떨어지면 재단 설립을 제대로 추진할 수 없다면서, 고통을 줄이며 하루를 더 살기보다 맑은 정신으로 남은 시간을 재단에 바치는 길을 선택하신 겁니다"라고 밝혔다.

극심한 통증 속에서도 전경철 작가는 자신의 건강보다 아들의 미래와 다른 발달장애인 가족들의 삶을 먼저 걱정했던 것으로 전해졌다.

최철훈 PD는 "그 선택이 얼마나 절박하고 고통스러운 것이었는지 저는 곁에서 뼈저리게 느꼈습니다"라며 "더 이상 참지 못하고 입 밖으로 피를 쏟아냈던 밤에도 그는 자신의 안위가 아닌, 남겨질 사람들의 삶을 걱정하며 당장 응급실로 가기를 주저할 정도였으니까요"라고 전했다.

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이어 고인의 뜻이 계속 이어지길 바란다는 마음을 드러냈다. 최철훈 PD는 "저는 그의 마지막 여정을 함께한 사람으로서, 한 아버지의 눈물에서 시작된 동화 같은 꿈이 수많은 발달장애인 가족의 희망을 비추는 등불로 실현되기를 바랍니다"라고 밝혔다.

현재 최철훈 PD는 전경철 작가의 마지막 여정을 담은 후속 다큐멘터리를 제작하고 있다. 그는 전경철 작가가 남은 생을 바쳐 준비했던 '피터팬 재단'이 첫걸음을 내디딜 수 있도록 많은 이들의 관심과 연대를 당부했다.

한편 전경철 작가는 중증 자폐성 장애를 가진 아들 제원 씨를 27년간 홀로 돌봤다. 간암 말기 판정을 받은 이후에는 자신이 세상을 떠난 뒤에도 아들이 안정적으로 생활할 수 있는 공간을 마련하기 위해 전국의 장애인 거주시설을 찾아다녔다.

그의 사연은 MBC '실화탐사대'와 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 등을 통해 알려졌으며, 자신의 경험을 담은 에세이 '안녕, 피터팬'을 출간하기도 했다. 이후 아들의 거처를 마련한 뒤에는 발달장애인을 위한 '피터팬 재단'과 공동체 마을 건립을 추진했다.

그러나 전경철 작가는 지난 5일 오후 7시 56분 간암 투병 끝에 세상을 떠났다. 고인의 장례는 생전 뜻에 따라 별도의 빈소를 마련하지 않는 방식으로 진행됐다.

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

안녕하세요, MBC <실화탐사대> 최철훈 PD입니다.

지난 2월, 저는 아들을 '피터팬'이라 부르는 한 아버지를 만났습니다. 그는 6개월의 시한부 여명을 이미 훌쩍 넘긴 채 단 하나의 목표를 위해 사력을 다하고 있는 간암 말기 환자였습니다. 아버지는 자신이 세상을 떠난 뒤 홀로 남을 아들 제원 씨가 안전하고 건강하게 살아갈 수 있는 거주 시설을 찾고 있었습니다. 종갓집 5대 장손이자 잘나가는 IT 기업의 대표. 누구에게 쉽게 머리 숙이며 살아본 적 없던 그가, 아들이 살 곳을 찾아달라고 눈물로 호소했던 그 밤을 저는 지금도 잊지 못합니다.

지난 3월과 7월 두 차례에 걸쳐 '피터팬 아빠' 故 전경철 씨의 이야기를 방송으로 전했고, 지금도 저는 그 후속 이야기를 다큐멘터리로 제작하고 있습니다. 아버님이 아들의 보금자리를 찾아 헤매던 2월부터 자신의 남은 생을 걸고 '피터팬 재단'을 준비하시던 9월의 마지막 순간까지, 지난 7개월간 저는 아버님을 가장 가까이서 지켜봐 왔습니다.

3월 방송 이후 기적처럼 아들의 거처가 정해졌지만, 아버님의 삶은 오히려 더 바빠졌습니다. 당신과 아들에게 찾아온 기적이 다른 이들에게도 이어지기를, 중증 발달장애인 자녀를 둔 부모들이 더는 당신과 같은 눈물을 흘리지 않기를 바라며 새로운 꿈을 꾸기 시작하셨기 때문입니다. 부모가 떠난 뒤에도 남은 아이들이 안심하고 살아갈 수 있는 세상을 위해, 아버님은 '피터팬 재단'을 설립하는 일에 남은 모든 시간을 쏟으셨습니다.

자신에게 남은 시간이 얼마 없다는 걸 직감한 아버님은 그때부터 항암치료와 진통제 투약마저 중단하셨습니다. 진통제로 인해 정신이 흐려지고 기력이 떨어지면 재단 설립을 제대로 추진할 수 없다면서, 고통을 줄이며 하루를 더 살기보다 맑은 정신으로 남은 시간을 재단에 바치는 길을 선택하신 겁니다.

그 선택이 얼마나 절박하고 고통스러운 것이었는지 저는 곁에서 뼈저리게 느꼈습니다. 더 이상 참지 못하고 입 밖으로 피를 쏟아냈던 밤에도 그는 자신의 안위가 아닌, 남겨질 사람들의 삶을 걱정하며 당장 응급실로 가기를 주저할 정도였으니까요.

저는 그의 마지막 여정을 함께한 사람으로서, 한 아버지의 눈물에서 시작된 동화 같은 꿈이 수많은 발달장애인 가족의 희망을 비추는 등불로 실현되기를 바랍니다. 아버님이 남은 생을 바쳐 열어젖히고자 했던 세상이 마침내 첫발을 내디딜 수 있도록, 많은 분들의 지속적인 관심과 연대를 바라는 마음으로 아래 <재단법인피터팬추진위원회>에 올라온 소식을 공유합니다.