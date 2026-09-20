권상우♥손태영 17살 子, 美서 4500만원 차 몰고 외출..."운전면허 합격"

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 권상우의 17살 아들 룩희가 미국에서 운전면허를 취득하고 직접 운전대를 잡기 시작했다.

20일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 "권상우 한국가는 날, 아들딸과 손태영 마지막 인사"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 권상우는 "오늘 마음이 편하다"라면서 "아들 룩희가 드디어 운전면허 시험에 합격을 해서 이제 혼자 다녀도 된다"라면서 아들의 운전면허 합격 소식을 전했다. 이어 "학교든 학원이든 축구든 혼자 간다. 친구들과 밥 먹으러도 각자 차 타고 모인다"라며 아들이 직접 운전해 혼자 다닐 수 있게 된 만큼 한결 마음이 놓인다고 전했다. 하지만 아들의 첫 운전인 만큼 부모로서의 걱정도 숨기지 않았다.

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권상우는 "부모로서 걱정은 되지만"이라고 말했고, 손태영은 "낮에는 조금 덜 걱정 된다. 오늘 아침에도 학교, 축구 혼자 갔다 왔다"라며 실제로 아들이 운전을 시작한 모습을 전했다.

권상우는 "룩희가 늦게 딴 거더라. 친구들은 이미 1년 전에 땄다고 한다. 다들 베스트 드라이버다"라면서 "뉴저지에서는 새벽 5시에서 밤 11시까지만 룩희 나이 또래 친구들이 운전할 수 있다"라고 설명하며 미국 뉴저지에서 운전면허를 취득한 아들의 운전 조건에 대해서도 언급했다.

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앞서 손태영은 지난 4월 운전을 앞둔 아들을 위해 지프차를 중고로 구매했다고 밝혀 화제를 모으기도 했다. 당시 선택한 차량은 지프 브랜드(지프 랭글러 4xe)의 2023년식 하이브리드 SUV 모델이었다. 신차 가격은 7천~9천만 원대이지만, 중고차는 그보다 훨씬 저렴한 3천만 원 중반에서 4천만 원 후반까지 형성된 것으로 알려졌다.

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한편, 권상우와 손태영은 2008년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에서 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 '기러기 아빠' 생활을 이어가고 있다.

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anjee85@sportschosun.com