이주안, 안은진 죽게 내버려두나 했더니 결국 구출…'예측불가' 반전('너 말고 다른 연애')

KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 방송 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이주안이 서늘함과 능청스러움을 오가는 반전 매력으로 안방극장을 흔들었다.

이주안은 지난 19일 방송된 KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 3회에서 대형 로펌 재강의 변호사 한태승 역으로 출연했다.

이날 이주안은 과거 영화관에서 이미도(안은진 분)와 날 선 대치를 벌였던 순간을 떠올리며 한태승의 철저하고 서늘한 면모를 드러냈다. 목적을 위해 물불을 가리지 않는 치밀한 태도가 시선을 모았다.

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이어 한태승은 옥탑방을 정리하다 책장 밑에 깔린 이미도와 통화한 뒤 이내 옥탑방을 찾았다. 도움을 청하는 이미도에게 한태승은 "이거 제가 도와드리면 합의서에 서명하는 겁니까? 사진 저장한 클라우드도 알려주고? 아닌가? 그냥 감독님 이대로 죽는 게 나으려나?"라며 비열한 모습을 드러냈다.

한태승은 날 선 대립 끝에 이미도를 구해주지 않고 자리를 떠나는 듯했지만 다시 옥탑방으로 돌아왔다. 계속해서 합의서 서명을 종용하던 그는 "내가 졌다"며 결국 이미도를 구출했고, 이 과정에서 부상을 입었다.

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이후 병원에서 한태승은 주삿바늘 공포증을 고백하며 치료를 거부하는 의외의 면모를 드러냈다. 또한 이미도에게 과거 보육원에서 겪은 일을 털어놓았으나, 이를 의심하는 이미도를 향해 "안 속네"라는 말을 남긴 채 자리를 떠나 그의 진짜 과거에 대한 궁금증을 높였다.

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병원을 나온 뒤 한태승은 자신의 방식과 가치관을 정면으로 지적하는 이미도와 다시 대립했다. 한태승은 그녀의 직설적인 충고에 "너 되게 재밌다?"라며 폭소하다 "어디 한번 계속 까불어봐"라고 말하며 이미도에게 기습적으로 다가서 긴장감을 고조시켰다.

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이주안은 변호사로서의 서늘한 카리스마부터 이미도와의 대립 속 완급 조절까지 섬세하게 그려내며 한태승이라는 캐릭터를 더욱 입체적으로 완성했다. 이에 한태승과 이미도의 관계가 앞으로 어떤 방향으로 변화할지 관심이 모인다.

이주안이 출연하는 KBS2 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분에 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com